"Ich bin Mama": GNTM-Fans sind genervt von Stellas Story!

Damit nervt Stella die Germany's Next Topmodel-Zuschauer so richtig! Die 34-Jährige kämpft dieses Jahr um den Titel und Heidi Klums (50) Aufmerksamkeit in der Modelshow. Dass sie vier Kinder hat, erwähnte sie bereits öfter in der Sendung – so auch in der heutigen Ausgabe. Beim Casting für einen Intimissimi-Job spricht sie von ihrer Mutterschaft und die Fans auf X können das wohl nicht mehr hören! "Boah, Stella, kannst du auch was anderes als 'Ich bin Mama'" und "Keine 20 Sekunden Sendezeit und Stella sagt schon wieder, dass sie Mama ist", lauten beispielsweise zwei Postings.

Die meisten User meinen, dass Stella das Mutter-Dasein zu ihrer Persönlichkeit mache: "Ihre Platte hat auch einen Sprung." Doch neben den vielen kritischen Stimmen bekommt die Beauty auch Komplimente für ihren Hammer-Body: "Stella hat die krasseste Figur, vor allem für vier Kinder und mit Mitte 30." Wer ebenfalls Fan von der Blondine ist, ist die Designerin Marina Hoermanseder.

Gegenüber Promiflash betonte die Österreicherin, dass sie sich Stella sehr gut bei Beauty-Strecken vorstellen könnte. Den Intimissimi-Job hat sie jedoch nicht bekommen. Den konnte sich Grace sichern! "Mit arabischem Hintergrund ist es nicht leicht in Unterwäsche zu sein. [...] Aber ich habe es gemacht, weil ich bin Model und ich schäme mich nicht", erklärte sie vor dem Casting – und rockte es anschließend.

ProSieben/Michael de Boer GNTM-Stella nach dem Umstyling 2024

ProSieben/Michael de Boer Grace Zak, GNTM-Kandidatin 2024

