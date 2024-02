Auch diese Girls gehören zur diesjährigen GNTM-Staffel!

Auch sie wollen die Model-Welt im Sturm erobern! In diesem Jahr flimmert Germany's Next Topmodel bereits zum 19. Mal über die Bildschirme. Dieses Mal sucht Heidi Klum (50) aber nicht nur eine Gewinnerin, sondern auch einen Gewinner. Denn sowohl Girls als auch Boys wollen in der Castingshow ihre Qualitäten auf Laufstegen oder bei Fotoshootings unter Beweis stellen. Nun ist auch bekannt, welche Mädels GNTM auch gewinnen wollen!

Vor wenigen Tagen wurden bereits die ersten Kandidatinnen enthüllt. Nun zeigt ProSieben Fotos und Steckbriefe der weiteren: So möchte Felice aus Berlin es ganz weit bringen: "Ich möchte zeigen, dass die Modelbranche vielfältig sein kann und man auch als Curvy-Model gut ankommen kann." Genauso wie Grace – die 24-Jährige ist Influencerin, ihr folgen bereits mehrere Millionen auf Instagram. Jana versucht ihr Glück ebenfalls. Auch Leoni, Marcia, Mare und Nuri buhlen um den GNTM-Sieg.

Stella ist 34 Jahre alt und bereits Mama von vier Jungs. Sie ist davon überzeugt, dass man nie zu alt ist, um seine Träume zu erreichen. "Ich spreche eigentlich alle Altersgruppen an, da ich zwar noch jung und flippig bin, aber trotzdem mit vier Kindern schon mitten im Leben stehe", erklärt die Dortmunderin. Die medizinische Fachangestellte Tracy beschreibt sich selbst als zielstrebig – sie genieße es, im Rampenlicht zu stehen. Vanessa und Vivien wollen ebenfalls glänzen. Was sagt ihr zu den Teilnehmerinnen, die bisher enthüllt worden? Stimmt unten ab!

Getty Images Heidi Klum, Model

ProSieben / Sven Doornkaat Heidi Klum beim GNTM-Covershooting 2023

ProSieben / Richard Hübner Heidi Klum mit den Kandidaten der GNTM-Staffel 2024

