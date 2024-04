Kein Weg zurück? Prinz Harry gibt USA als Hauptwohnsitz an

Prinz Harry (39) scheint die letzten Bänder, die ihn mit seiner Heimat Großbritannien verbinden, durchzuschneiden. Bereits seit einigen Jahren lebt der jüngere Sohn von König Charles (75) mitsamt seiner Gattin Meghan (42) und den beiden Kindern in Kalifornien. Doch sein offizieller Hauptwohnsitz war immer noch Großbritannien. Das ändert der entfremdete Royal jetzt. Wie unter anderem The Sun berichtet, soll Harry die Änderung bereits im Juni 2023 beantragt haben. Nun ist der Antrag wohl bewilligt und als sein Wohnsitz ist ab jetzt die knapp 13 Millionen Euro teure Villa in Montecito. Ob dieser Schritt im britischen Palast so gut ankommt, ist fragwürdig, denn damit könnte der zweifache Vater die letzten Verbindungen mit seiner Familie kappen.

Und dabei soll Harrys Aufenthaltsrecht in den USA derzeit ein wenig auf der Kippe stehen. Weil er in seinem Buch "Reserve" zugegeben hatte, früher regelmäßig Drogen konsumiert zu haben, das aber bei seinem Visumantrag verschwiegen hatte, könnte er genau dieses Visum verlieren. Nach wie vor ist die Angelegenheit nicht geklärt. Erst vor wenigen Tagen wurden die Unterlagen einem Richter übergeben. Dieser wird entscheiden, ob die Papiere öffentlich gemacht werden oder nicht. Für Harry ist das eine sehr unsichere Situation, die wohl nicht spurlos an ihm vorbeigeht. "Laut Freunden des Paares ist Harry furchtbar gestresst, aber wie immer hat er die besten Anwälte angeheuert, die man für Geld kaufen kann", erklärte eine Quelle gegenüber The Mirror.

Die Entscheidung, seinen Hauptwohnsitz in die USA zu verlegen, könnte allerdings der Beziehung zu Harrys Familie schaden. Dabei schienen sich die Royals gerade wieder anzunähern. In wenigen Wochen wird der 39-Jährige für seine Invictus Games zurück nach Großbritannien reisen. Doch die freie Zeit, die er hat, will er wohl vor allem dafür nutzen, sich mit seinem Vater Charles zusammenzusetzen. "Harrys oberste Priorität, wenn er nach England kommt, ist es, seinen kranken Vater zu sehen. Darauf ist er sehr fokussiert", offenbarte ein weiterer Insider im Gespräch mit dem Magazin.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Oktober 2020

Getty Images König Charles III. und Prinz Harry, 2022

