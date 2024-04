Prinz William verspricht Fans, auf seine Kate aufzupassen!

Seit Prinzessin Kate (42) ihre Krebsdiagnose öffentlich machte, gab es kein direktes Statement mehr von den Royals. Nach einer kurzen Pause kehrt ihr Mann Prinz William (41) jetzt zu seinen Pflichten zurück. Bei einem Besuch bei einer Wohltätigkeitsorganisation schüttelt er Hände und nimmt Geschenke entgegen. Und dabei macht er ein kurzes, aber aussagekräftiges Versprechen an seine kranke Frau. Wie The Mirror berichtet, überreicht ein Fan dem Thronfolger ein Geschenk für seine Frau mit den Worten: "Passen Sie auf sie auf!" William soll ihr daraufhin eine Hand auf die Schulter gelegt haben und gemeint haben: "Das werde ich!" All die lieben Gesten für Kate rührten den Prinzen wohl sehr.

Kurz vor Ostern war Kates Diagnose bekannt geworden. Während die Königsfamilie um König Charles (75) sich zum traditionellen Ostergottesdienst versammelte, soll William mit seiner Familie im Privaten gefeiert haben. Gemeinsam mit den drei Kindern verbrachte das Ehepaar die Feiertage wohl in Anmer Hall, einem der Häuser im englischen Norfolk. Auch wenn der 41-Jährige öffentliche Termine bis jetzt vermied, so zeigte er sich doch einmal zusammen mit Sohnemann George (10) bei einem Fußballspiel. Das schienen die beiden auch zu genießen – sie feuerten ihr Team begeistert an.

Da nicht nur Kate, sondern auch König Charles erkrankt ist, hat die royale Familie derzeit alle Hände voll zu tun. Das gilt vor allem für William und Charles' Gattin Königin Camilla (76), die ihre Lieben bei Terminen fleißig vertreten. Die harte, teils gemeinsame Arbeit soll die beiden nun sogar einander näher gebracht haben. "Die jüngsten Events haben Prinz William und Königin Camilla offensichtlich einander näher gebracht. Während der König und die Prinzessin sich erholen, müssen sie sich um die Krone kümmern", meinte die Expertin Jennie Bond zu OK!.

Getty Images Prinz William nimmt Genesungskarten für Prinzessin Kate entgegen

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im März 2022

