US-Rock-Legende Dickey Betts stirbt im Alter von 80 Jahren

Die Musikwelt trauert um einen einst so hellen Stern: Dickey Betts ist am Donnerstag in seinem Haus in Osprey im US-Bundesstaat Florida gestorben. Die traurigen Nachrichten bestätigt seine Familie nun auf Instagram in einem emotionalen Statement. "Dickey war überlebensgroß und sein Verlust wird weltweit zu spüren sein", heißt es darin. Der Rockmusiker hatte seit mehr als einem Jahr mit seiner Krebsdiagnose und einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung zu kämpfen.

Im Oktober 2018 erlitt der 80-Jährige einen leichten Schlaganfall. Nur einen Monat später musste sich der Musiker einer schwierigen Operation am Gehirn unterziehen, da er beim Spielen mit dem Familienhund unglücklich gefallen war und sich den Kopf aufgeschlagen hatte – der Aufprall führte zu starken Blutungen im Gehirn. Von diesem Zeitpunkt an ging es Dickey gesundheitlich stetig schlechter.

Der Gitarrist gehörte zu den Gründungsmitgliedern der US-amerikanischen Allman Brothers Band (ABB), die sich Ende der 1960er-Jahre um die Brüder Duane und Gregg Allman (76) formierte – ihr Musikstil wird als Southern Rock bezeichnet. Dickeys bekanntesten Kompositionen für die Rockgruppe waren der Song "Ramblin’ Man" sowie der seiner Tochter gewidmete Instrumental-Hit "Jessica".

Dickey Betts, Musiker

Dickey Betts, Gitarrist

