Nach Klingel-Fiasko wächst der Druck auf Prinz Harry

Prinz Harry (40) hat kürzlich in London für Aufsehen gesorgt, als er vermeintlich desorientiert durch den Stadtteil Fulham wanderte und an mehreren Haustüren klingelte, um einen Freund zu finden. Dabei wurde der Herzog von Sussex von einer Überwachungskamera erfasst. Auf den Aufnahmen, die The Sun veröffentlichte, war er in einem blauen Anzug und mit Handy am Ohr zu sehen. Augenzeugen zufolge versuchte Harry es mindestens an drei Adressen, bevor er schließlich das richtige Haus erreichte. Eine Haushälterin, die ihm die Tür öffnete, erkannte den Royal zunächst nicht. Die ungewöhnliche Szene warf neue Fragen zu Harrys Wohlbefinden auf.

Die Diskussion um Harrys momentanen Zustand gewinnt durch den Vorfall erneut an Fahrt. Der Royal, der seit seinem Rückzug aus der Königsfamilie immer wieder im Fokus der Medien steht, hatte erst kürzlich in einem aufsehenerregenden Gerichtsverfahren erfolglos versucht, seine alte Sicherheitsregelung wiederherzustellen. Dabei argumentierte er, sein Leben sei in Gefahr, wenn er in Großbritannien unterwegs sei. Kritiker bemängeln, dass seine Botschaften widersprüchlich wirken – schließlich zeigte sich der Herzog auf den Aufnahmen allein und überraschend gelassen bei seinem Spaziergang durch London, obwohl er zuvor Sicherheitsbedenken geäußert hatte. Der renommierte Fotograf Arthur Edwards zeigte sich besonders erstaunt über Harrys Verhalten: "Wie kann er das Haus eines Freundes nicht finden? Das ist doch seltsam."

Harrys unstetes Auftreten reiht sich in eine Reihe von öffentlichkeitswirksamen Ereignissen der letzten Zeit ein. Bereits während seines Besuchs in der Ukraine hatte er mit seiner offenen Art überrascht, was zu Spekulationen über seine innere Gefasstheit führte. Der 40-Jährige, der zunehmend als distanziert von der restlichen Königsfamilie wahrgenommen wird, hat auch mehrfach betont, wie wichtig ihm eine Versöhnung mit seiner Familie sei. Gleichzeitig äußerte er jedoch in Interviews Kritik an seinem Vater, König Charles (76), und seinem Bruder, Prinz William (42). Seine jüngsten Aussagen sowie die Aufnahmen der Überwachungskamera heizen die Diskussionen um den wahren Zustand des Herzogs weiter an.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry im April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images, Getty Images Collage: König Charles, Prinz Harry

Anzeige Anzeige