So sieht es im Liebesleben von ESC-Duo Abor & Tynna aus

In ihrem Eurovision Song Contest-Beitrag "Baller" verarbeitet Sängerin Tynna eine Trennung. Jetzt ist sie wieder glücklich vergeben, wie sie in einem Interview mit Bild preisgibt. "Ich habe auch einen neuen Freund und bin glücklich mit ihm", plaudert die Österreicherin aus. Liebesglück fand auch ihr Bruder Abor. Er ist ebenfalls glücklich vergeben und seine Liebste kam zur Unterstützung beim ESC sogar mit nach Basel. "Meine Mutter und meine Freundin und alle kommen ins Hotel", freute er sich in einem Twitch-Stream. Ihre Partner stellten die beiden den Fans aber nicht vor – das Privatleben bleibt wohl weitestgehend unter Verschluss.

"Baller" entstand, weil Tynna genug davon hatte, ihren Liebeskummer in Balladen zu beschreiben, wie sie dem Magazin weiter erklärt. "Ich habe viel im letzten Sommer durchgemacht. In dem Song geht es um diese Gefühle, die ich habe, wie traurig ich nach der Trennung war – und dass es mir nach den ganzen Balladen, die ich geschrieben habe, auch mal gereicht hat", meint sie. Der Song erzählt von einem Neuanfang und die wechselnden deutschen und englischen Phrasen halten den Hörer dazu an, nach vorne zu blicken. So lautet beispielsweise eine motivierende Songzeile: "Hab' gelernt, was mich nicht killt, macht mich nur schicker".

Auch wenn es für Abor & Tynna nicht für den Sieg reichte, feierten die ESC-Fans auf der ganzen Welt ihren Hit – und das schon vor dem ESC-Finale. Beim zweiten Halbfinale vergangenen Donnerstag konnten die beiden das Publikum derart begeistern, dass es sie mit Applaus und Jubelrufen überschüttete. Das Netz war begeistert. Viele fanden ihre Performance sogar besser als die von Lena Meyer-Landrut (33), die 2010 mit "Satellite" einen fulminanten Sieg beim ESC in Oslo einfuhr. "Das ist das Beste, was Deutschland seit Lena geboten hat", schwärmte ein User bei Instagram.

Getty Images Abor & Tynna beim ESC-Finale 2025 in Basel

Getty Images Abor & Tynna, Mai 2025

