Fans können Trennung von Rebecca Ries und Gök nicht fassen

Die Fans von Rebecca Ries und Göktug Göker stehen unter Schock. Vor wenigen Stunden gab der frischgebackene Papa in seiner Social-Media-Story bekannt, dass er und die Mutter seines Kindes getrennt sind. Unter dem Promiflash-Artikel auf Instagram dazu häufen sich in kürzester Zeit die entsetzten Kommentare. "Hä, die haben doch gestern noch eine gemeinsame Story gepostet?", wundert sich ein Nutzer, während ein anderer schreibt: "Bis vor ein paar Minuten waren sie scheinbar noch so glücklich und plötzlich getrennt?" Die Community der beiden scheint das ganze Thema ziemlich mitzunehmen: "Krasser Schock. Ganzer Sonntag im Arsch."

Vor allem die Tatsache, dass die beiden erst vergangenen Monat ihren kleinen Sohn auf der Welt begrüßt haben, sorgt für Aufregung. "Wie kann man eine Frau mit Kind sitzen lassen?", "Keiner nimmt eine Beziehung ernst und Kinder kriegen ist ein Hobby" und "Schade, wieder ein Trennungskind", sind nur ein paar der wütenden Kommentare dazu. Andere sehen genau darin den Grund: "Gerade die Neugeborenenzeit ist superanstrengend und kräftezehrend. Wenn man sich dann noch nicht so lange kennt, ist das gar nicht mal so unwahrscheinlich", schätzt eine Nutzerin die Situation ein. Andere schreiben, dass sie damit schon gerechnet haben. "Schock? Nö, war vorauszusehen", kommentiert ein Promiflash-Leser. Ein anderer schreibt: "War klar."

Ein Liebes-Comeback wird von den Fans des Ex-Paares nicht ausgeschlossen. Ob die Chance darauf besteht, erwähnte Gök nicht. Auch zu den genauen Umständen der Trennung sagte er in seinem Statement nichts. "Rebecca und ich haben beschlossen, getrennte Wege zu gehen. Wir hatten eine besondere Zeit zusammen, für die ich dankbar bin", war das Einzige, was er bis jetzt via Instagram verriet. Rebecca hingegen äußerte sich noch gar nicht zu dem Beziehungsende.

