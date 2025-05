Schocknachricht: Rebecca Ries und Göktug Göker sind getrennt

Mit dieser Nachricht hätte wohl niemand gerechnet. In seiner Instagram-Story teilt Göktug Göker ein überraschendes Lifeupdate. "Rebecca und ich haben beschlossen, getrennte Wege zu gehen. Wir hatten eine besondere Zeit zusammen, für die ich dankbar bin", schreibt der Reality-TV-Darsteller und erklärt: "Manchmal passt es einfach nicht mehr – und das ist okay. Bitte respektiert unsere Privatsphäre in dieser Phase. Danke für euer Verständnis."

Rebecca Ries, die erst vergangenen Monat ein Kind von Gök bekommen hat, äußerte sich bisher noch nicht zur Trennung. Und das, obwohl sich nun wohl alle Fans fragen, was passiert ist. In den vergangenen Monaten präsentierten sich die beiden Temptation Island V.I.P.-Stars als das Traumpaar schlechthin. Auch nach der Geburt ihres kleinen Sohnes Malik schwärmten sie immer wieder von ihrem gemeinsamen Leben als Familie. Erst anlässlich des Muttertags machte Gök Rebecca ein süßes Liebesgeständnis. Zu einem Foto, auf dem sie zusammen mit ihrem Baby posierten, schwärmte er: "Auf einmal bist du Mama. Stark, liebevoll und unendlich geduldig – was du früher nicht warst. Du machst das alles mit so viel Herz, dass ich jeden Tag stolzer auf dich bin. Unser Baby hat das größte Glück mit dir. Und ich auch."

Die beiden TV-Sternchen waren noch nicht allzu lange zusammen. Kennengelernt haben sie sich beim Dreh zu "Temptation Island V.I.P.". Becci war zu diesem Zeitpunkt noch mit ihrem Ex-Freund Adrian Alian (29) zusammen, Gök war als Verführer in der Show. Noch im Format zerbrach die Beziehung der 30-Jährigen – ihre Liebe zu Gök gab sie in der großen Wiedersehensfolge Ende Dezember 2024 bekannt. Dort ließen die beiden Turteltauben dann auch die Baby-Bombe platzen. Von da an planten sie ihre gemeinsame Zukunft und ließen ihre Fans regelmäßig an ihrem gemeinsamen Leben teilhaben.

Instagram / whoisbeccs Realitystar Rebecca Ries' Baby

Instagram / whoisbeccs Göktuk Göker und Rebecca Ries im März 2025

