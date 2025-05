Ehe-Aus bei "Schwiegertochter gesucht"-Star Ingo und Annika

Bei Ingo Peters (34) und seiner Gattin Annika ist alles aus und vorbei. Am Wochenende wendet sich der Star aus Schwiegertochter gesucht in seiner Instagram-Story an seine Fans und teilt ihnen die traurige Nachricht mit. "Hallo ihr Lieben, ich wollte euch nur Bescheid sagen, dass es mit mir und Annika aus ist. [...] Ich könnte heulen, ich könnte sauer sein, ich könnte alles... Sie hat keine Gefühle mehr für mich", meint er unter Tränen. Nach einer friedlichen Trennung klingt sein nachfolgender Text allerdings nicht: "Ich habe für dich meine eigene Familie hintergangen und immer zu dir gestanden. Und dann bekomme ich nur eine WhatsApp geschrieben, dass es aus ist?"

Ingo verstehe nicht, warum Annika ihre Beziehung einfach weggeworfen habe, nachdem die beiden so viel durchgemacht haben. "Ich habe kaum geschlafen, habe über so viele Sachen nachgedacht. Wir haben so viel durchgemacht. Wirft man sechs Jahre Beziehung und zwei Jahre Ehe einfach so weg, ohne darüber zu reden?", fragt er sich. Er habe Annika bei ihrer Zeit in der Nervenklinik und auch bei ihrer Schlauchmagen-OP beigestanden. Das Schlimmste scheint aber die Tatsache zu sein, dass seine Frau nun schon wieder einen neuen Partner an ihrer Seite hat: "Du hast direkt wieder einen Neuen. Habe ich das alles verdient? Was habe ich falsch gemacht?" Er sei sicher, dass das schon seit Monaten laufe.

Tatsächlich brach Ingo nach der Hochzeit 2022 mit Annika sogar mit seinen Eltern Lutz (63) und Stups. Die drei waren sonst im TV immer ein eingeschworenes Team und unzertrennlich. Mit der Eheschließung waren die beiden aber offenbar nicht einverstanden. "Die haben da was gepostet, was mir nicht gefallen hat! Letztendlich können sie die Radieschen unter der Erde sehen, das ist mir ganz egal", stellte der 34-Jährige damals in einem Promiflash-Interview klar. Am Tag der Hochzeit gaben seine Eltern im Netz ein unfreundliches Statement ab, das Ingo zu weit ging: "Unser Sohn heiratet heute. Dem lieben Gott gefällt das nicht, darum lässt er es regnen und donnern."

Instagram / annikapeters90 Annika und Ingo in Düsseldorf

Facebook / Stups und Lutz - die romantischen Rheinländer Lutz und Stups im Mai 2020

