Kryptische Botschaft: So steht Hailey Bieber wohl zu Justin

Hailey Bieber (28) sorgte mit einer kryptischen Botschaft im Netz für Spekulationen über ihre Beziehung zu Justin Bieber (31). Zwei Quellen wollen nun gegenüber People etwas Licht ins Dunkel bringen. Doch während ein Insider davon berichtet, dass das Model weit davon entfernt sei, über eine Scheidung nachzudenken, malt ein anderer Informant ein etwas angespannteres Bild vom Eheverhältnis. Der Vertraute aus Justins Umfeld verrät dem Magazin, dass Hailey über sein Verhalten erbost sei und sich um ihn sorge: "In letzter Zeit weint sie viel aufgrund seines Verhaltens." Zwar bleibe sie ihrem Ehemann gegenüber loyal, strebe jedoch eine Veränderung hin zu einem stabileren und sichereren Umfeld an.

Die Notiz, die die Gerüchteküche zum Brodeln brachte, teilte sie vor wenigen Tagen auf Instagram. Ein Bild in ihrer Story zeigte eine handgeschriebene Notiz mit den Worten: "Cry me a river, build me a bridge and get over it." (zu dt.: "Heul mir einen Fluss voller Tränen, baue eine Brücke und komm drüber hinweg.") Dieses Statement kommentierte sie mit dem Wort "Nachvollziehbar". Ob die Unternehmerin mit diesen Zeilen auf das jüngst skurrile Verhalten ihres Ehemannes anspielte, machte sie nicht weiter deutlich.

Die kryptische Nachricht seitens Hailey war nicht das einzige Indiz für die Fans, dass es im Hause Bieber kriseln könnte. In letzter Zeit glänzte der Sänger bei großen öffentlichen Events immer wieder mit Abwesenheit und ließ seine Frau solo auf dem roten Teppich erscheinen. So stand sie auch bei der diesjährigen Met Gala allein im Rampenlicht, während Justin einen gemütlichen Abend zu Hause mit Freunden verbrachte.

Getty Images Hailey Bieber posiert auf der Vanity Fair Oscar-Party im März 2025

Getty Images Hailey Bieber posiert auf der Met Gala 2025 in New York

