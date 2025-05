Meghan Trainor zieht Fazit: Brust-OP war beste Entscheidung

Meghan Trainor (31) bereut trotz aller Kritik nichts: Für sie war ihre Brust-OP die beste Entscheidung ihres Lebens. "Früher mochte ich meine Brüste nie, weil sie nie gleich waren und mein Leben lang hingen. Ich könnte mit meiner Entscheidung nicht glücklicher sein", erklärte die Sängerin via Instagram begeistert. Damit stellt sie sich ein weiteres Mal den Kritikern entgegen, die sie einst für ihren Einsatz gegen Bodyshaming gefeiert hatten und ihren plötzlichen Wandel als eine Art Verrat betrachten. Mit ihrer Erklärung zeigt Meghan, dass sie durch die Operation mehr zu sich selbst gefunden hat: Für sie war der Eingriff weit mehr als nur ein optisches Upgrade – es ist ein Sieg für ihr Selbstbewusstsein und ein Statement für echte Selbstliebe nach der Mutterschaft.

Bei einem Auftritt in Huntington Beach hat Meghan diese Message kürzlich sogar musikalisch untermauert, als sie ihren Hit "All About That Bass" performte: Statt "I ain't no size two" (zu dt.: "Ich habe nicht Größe 32"), sang sie "I got some new boobs" (zu dt.: "Ich habe neue Brüste"). Die mutige Textänderung sorgte für Wirbel unter ihren Anhängern. Während einige den ursprünglichen Body-Positivity-Gedanken vermissten, feiern andere ihre Ehrlichkeit und den Mut, sich selbst neu zu erfinden. Meghan zeigt, dass sie keine Angst hat, gegen den Strom zu schwimmen, wenn es um ihr Glück geht. Ihr Auftritt im pinken Zweiteiler war nicht nur eine Gesangsperformance – es war eine selbstbewusste Kampfansage an alle Zweifler.

Wenn Promis wie Meghan so deutlich Gewicht verlieren, bleiben Reaktionen auf Social Media selten aus. So auch bei der in Massachusetts geborenen Sängerin, die einst als Stimme für Selbstakzeptanz gefeiert wurde, jetzt aber auf Plattformen wie X von einzelnen Usern sogar als frauenfeindlich bezeichnet wird. Als Songwriterin, Produzentin und Mutter von zwei Söhnen meistert sie ihr Leben aber mit viel Humor und Bodenständigkeit. An der Seite von Ehemann Daryl Sabara (32), mit dem sie seit 2018 verheiratet ist, zeigt Meghan, dass man manchmal mutige Entscheidungen treffen muss, um das eigene Glück zu finden.

Getty Images Meghan Trainor, Sängerin

Getty Images Meghan Trainor im September 2019

