Matthias Höhn und seine Lejla geben Babygeschlecht bekannt

Matthias Höhn (29) und seine Frau Lejla haben das Geheimnis endlich gelüftet: Das Ehepaar ist aktuell in freudiger Erwartung seines ersten Nachwuchses – und nun wissen auch ihre Fans, ob sie sich über einen Jungen oder ein Mädchen freuen können: Matthias und Lejla bekommen einen Sohn! Blaue Farbe und freudige Gesichter dominieren die Bilderreihe, die der Realitystar auf seinem Instagram-Account teilt. "It's a Boy – ein bester Freund für Papa, ein kleiner Held für Mama", kommentiert er seinen Beitrag mit rührenden Worten.

Erst kürzlich erklärten die werdenden Eltern, dass sie aktuell beide Team Mädchen sind, sich also, wenn es danach ginge, eine kleine Tochter wünschen würden. "Du bist Team Mädchen und ich bin Team Junge. Wobei ich sagen muss, seitdem wir in Bosnien waren, hat sich mein Gefühl geändert. Ich bin jetzt auch eher Team Mädchen", erzählte Lejla in ihrem gemeinsamen Podcast "L und M's Teambesprechung". Doch dass sie sich nun über die baldige Geburt eines Jungen freuen dürfen, stimmt die Influencer ihren Schnappschüssen nach zu urteilen auch überglücklich. Das Geschlecht scheint so oder so eher zweitrangig, denn: "Das Wichtigste ist für uns, dass das Baby gesund ist", betonte Matthias.

Dass der einstige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller und seine Lejla ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten, machten sie erst vor wenigen Wochen bekannt. Ende April teilten sie ein niedliches Video auf Instagram und verkündeten stolz: "Baby is loading". In dem Video steht Lejla in einem weißen Oberteil mit geöffneter Jeans in der Natur, während Matthias ihr einen liebevollen Kuss auf den Babybauch gibt.

Instagram / matthiashnofficial_ Lejla Höhn und Matze Höhn bei ihrer Gender-Reveal-Party im Mai 2025

Instagram / matthiashnofficial_ Lejla Höhn und Matze Höhn im Februar 2025

