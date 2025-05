Nessiontour hatte nach Inas Schlaganfall Anpassungsstörung

Im Juli 2022 erlitt Ina (29) von Coupleontour einen schweren Schlaganfall – und das, während ihre damalige Partnerin Nessi (28) hochschwanger war. "[Ina] lag im Koma, während ich unsere Tochter auf die Welt gebracht habe", erinnert sich Nessi nun in einem YouTube-Video an diese schwere Zeit. Nach mittlerweile fast drei Jahren will sie nun endlich all das erzählen, was sie zuvor aus Angst noch nie erzählt hat. Denn wie Nessi betont, ging es auch ihr zu dieser Zeit sehr, sehr schlecht. "Ich hatte damals Zeiten, in denen ich mir keine Freude erlaubt habe", gesteht die Internet-Bekanntheit. Sogar den Besuch im Nagelstudio habe sie sich einige Zeit verboten, da sie sich nichts "gönnen" wollte.

Sie hatte das Gefühl, für ihre Partnerin und das Neugeborene funktionieren zu müssen. Ihre eigenen Probleme, Bedürfnisse und Gefühle hat sie dabei außen vor gelassen. Auch im Netz sei sie oft kritisiert worden, wenn sie mal nicht "die hoffnungsvolle, frohe" Partnerin war. Hilfe fand Nessi bei einer Therapie, bei der ihr eine Anpassungsstörung diagnostiziert wurde. Mithilfe der Experten hat sie gelernt, es nicht immer allen recht machen zu wollen und dass auch ihre Probleme ernst genommen werden müssen. Heute weiß sie, was sie möchte und ist wieder glücklich mit ihrem Leben.

Nach dem schweren Schicksalsschlag im Jahr 2022 folgte eine weitere große Veränderung für die zwei YouTuberinnen. Nach acht gemeinsamen Jahren trennten sich Ina und Nessi im September 2024. Mittlerweile schaut die einfache Mutter jedoch wieder nach vorne und hat sogar einen großen Schritt gewagt: Nessi ist die diesjährige Princess Charming und sucht in der Datingshow die große Liebe. Ob ihr das gelungen ist, wird sich bei der Ausstrahlung in diesem Jahr zeigen.

Anzeige Anzeige

Instagram / inaontour Nessi und Ina Borck, Ex-Partnerinnen

Anzeige Anzeige

Instagram / nessiontour Nessiontour mit Liv, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Nessi nun auch über ihre Gefühle spricht? Ich finde das sehr wichtig. Auch für sie war die Zeit schlimm. Ich weiß nicht. Jetzt, drei Jahre später, ist das doch nicht mehr relevant. Ergebnis anzeigen