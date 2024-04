Alle Infos zu Stella Stegmann als erste queere Bachelorette!

Stella Stegmann nahm 2023 an Too Hot To Handle: Germany teil – nun sucht sie erneut die große Liebe: Sie ist die neue Bachelorette! Damit ist sie die erste Rosenverteilerin, die queer ist. Sowohl Männer als auch Frauen lernt sie auf ihrer Reise kennen – einen Mix, den es bisher noch nicht gab. "Ich glaube, es wird Zeit, dass das Thema Bisexualität aufgegriffen wird, denn es ist ein total aktuelles Thema und ich freue mich, dass ich da ein Vorbild sein kann, dass die Menschen einfach ein bisschen offener werden und sehen, dass Liebe keine Normen kennt", freut sich Stella schon jetzt im RTL-Interview.



