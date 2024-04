Pornostar Sophia Leone hatte vor Tod wohl Suizidgedanken

Vor ungefähr einem Monat wurde Sophia Leone (✝26) leblos in ihrem Apartment in Albuquerque aufgefunden. Genaueres über die Todesursache der Pornodarstellerin war bisher nicht bekannt. TMZ soll nun weitere Details zu dem tragischen Tod haben – und eröffnet somit einen Verdacht, was zum Ableben der jungen Frau geführt haben könnte. Als die Polizeibeamten in Sophias Wohnung eingetroffen waren, soll die Mutter der Verstorbenen ein wichtiges Detail geäußert haben: Sie habe zu dem Zeitpunkt wohl schon über 24 Stunden nichts mehr von ihrer Tochter gehört und sei besorgt gewesen.

Darüber hinaus soll die Mutter im Beisein der Behörden angeblich eine weitere Äußerung getätigt haben. Demnach soll Sophia in der Vergangenheit von Suizidgedanken geplagt gewesen sein. Zudem sei sie dem Alkohol wohl nicht sonderlich abgeneigt gewesen. Ob das jedoch irgendeine Rolle in ihrem Tod gespielt hat, ist weiterhin ungeklärt. Die Polizei von Albuquerque soll gegenüber dem Newsportal lediglich erklärt haben, dass sie den Tod der 26-Jährigen derzeit noch als "verdächtig" einstuft.

Auf Nachfrage des Nachrichtenportals soll nochmals versichert worden sein, dass der Tod lediglich für verdächtig gehalten wird und keine Anhaltspunkte für ein Fremdeinwirken bestehen. Die Ergebnisse des toxikologischen Gutachtens, welches mehr Aufschluss zu dem Fall bringen soll, stehen weiterhin aus.

