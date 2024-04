Sorgt König Charles' Balmoral-Einladung für Familienfrieden?

Ist Prinz Harrys (39) Versöhnung mit der königlichen Familie etwa zum Greifen nahe? Sein Vater König Charles (75) soll Insidern zufolge seinen jüngsten Sohn und dessen Frau Herzogin Meghan (42) eingeladen haben, ihren Sommerurlaub auf Schloss Balmoral zu verbringen. Der PR-Experte Ryan McCormick ist überzeugt davon, dass das ein entscheidender Schritt in Richtung einer Versöhnung sein könnte, wie er gegenüber Mirror erklärt: "Wenn man das jüngste Verhalten von Charles und Harry in der Öffentlichkeit beobachtet, scheint es so, als ob die beiden eine Versöhnung anstreben."

Ihm zufolge gehöre durch die Krebserkrankungen von Prinzessin Kate (42) und Charles auch der andauernde Streit zwischen den Sussexes und William und seiner Frau ziemlich sicher der Vergangenheit an. "Die Krebsdiagnosen von Charles und Kate sollten eigentlich jede Fehde mit Harry und Meghan beendet haben, da Belanglosigkeiten gegenüber dem Leben von geliebten Menschen in den Hintergrund rücken. Ich denke, dass dieser Besuch einen dauerhaften Frieden zwischen dem König und seinem Sohn bringen könnte."

Ob er damit richtig liegt, bleibt jedoch fraglich. Der königliche Kommentator Richard Fitzwilliams betonte kürzlich gegenüber The Sun, dass die Entscheidung über zukünftige Besuche in Großbritannien nicht in Harrys Hand liegt. "Meghan hat das Sagen!", erklärte er und ergänzte, dass Harry "vermitteln möchte, dass er ein sehr hingebungsvoller Familienmensch ist und sie über alles andere stellen wird." Ob er seine Familie besuchen wird, soll demnach in Meghans Hand liegen: "Wenn Meghan nicht kommen möchte, könnte sie niemals dazu gezwungen werden. Es wäre äußerst unwahrscheinlich, dass Harry mit den Kindern und ohne Meghan kommen würde."

Getty Images Prinz Wiliam und Prinzessin Kate

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

