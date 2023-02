"Too Hot To Handle: Germany"-Stella fiel Sexverbot schwer!

"Too Hot To Handle: Germany" scheint die Kandidaten ganz schön an ihre Grenzen zu bringen. Vergangenes Jahr war bekannt gegeben worden, dass die erfolgreiche Netflix-Show Finger weg! einen deutschen Ableger bekommen soll. In wenigen Wochen ist es dann endlich so weit und die liebeshungrigen Singles begeben sich auf eine Reise hin zu tiefergehenden Verbindungen. Auch Stella Stegmann ist mit von der Partie. Nun verriet die Beauty, dass ihr das Sex- und Fummel-Verbot ganz schön Probleme bereitete.

Im Interview mit dem Playboy sprach die 25-Jährige ganz offen über ihre Erfahrungen bei der Datingshow. So verriet sie beispielsweise, dass es ihr gar nicht so leicht gefallen sei, auf jeglichen intimen Körperkontakt zu verzichten. "Ich dachte mir: Kein Problem, du wirst dich ja wohl zusammenreißen können, schließlich geht es um ein hohes Preisgeld, das man verspielen könnte", begann Stella zu erzählen. Mit der Zeit habe sie allerdings gemerkt, dass die Versuchung doch größer als gedacht sei. "Ich habe ein paar Männer – und sogar Frauen – kennengelernt, bei denen es mir sehr schwerfiel, mich zurückzuhalten. Es lief also teilweise nicht ganz so gut", offenbarte das Ex-Playmate.

Die Zuschauer könnten sich deshalb auf eine besonders spannende Staffel gefasst machen. "Ich glaube, viele denken, dass die Deutschen langweilig sind – und dass die deutsche Version nicht ans US-amerikanische Original rankommen wird. Aber die Teilnehmer wurden wirklich sehr gut ausgewählt, erzählte die Münchnerin, "Ich habe mich selten so gut auf Anhieb mit Frauen verstanden".

Netflix/ Stella, Kandidatin bei "Too Hot to Handle: Germany"

Instagram / stella_tiana Stella Stegmann im Juni 2022

Instagram / stella_tiana Stella Stegmann im Januar 2023

