Großer Fan! Chris Martin schwärmt von Kollegin Kylie Minogue

Chris Martin (47) konnte es gar nicht fassen, sein damaliges Idol zu treffen! Heute ist der Brite selbst ein gefeierter Musiker und Frontmann der berühmten Band Coldplay. Zu seinen Anfängen in der Branche schaute er zu einer Sängerin ganz besonders auf! "Kylie Minogue (55) war eine der ersten Personen, die ich aus dem TV getroffen habe. Sie war ein Popstar und ich habe ihr ein Jahrzehnt lang in 'Nachbarn' zugeschaut", plaudert er gegenüber TIME aus. Als er sie schließlich bei einem von Coldplays Konzerten getroffen habe, sei er bereits seit 15 Jahren ein großer Fan von ihr gewesen und beschreibt die Begegnung als "nicht von dieser Welt."

Anlässlich Kylies Ernennung zu einer der 100 einflussreichsten Personen im Jahr 2024 verfasst Chris noch weitere schwärmende Worte über die Schauspielerin: "Kylie ist so eine Inspiration für mich – sie lebt ihr Leben mit so viel Grazie und geht jedes Projekt mit so viel Leidenschaft und Hingabe an." Der Komponist fügt noch hinzu: "Es scheint, als wäre sie ihrer Zeit zehn Jahre voraus. [...] Nach all dieser Zeit ist Kylies Licht nie erloschen. Es ist mir eine Ehre, sie zu kennen und sie verdient all die guten Dinge, die ihr widerfahren."

Wie gut sich Chris und Kylie verstehen, hatten sie bereits im Jahr 2015 bewiesen – damals war den beiden Musikern sogar eine Romanze nachgesagt worden! Arm in Arm waren die zwei damals beim Schlendern in den nächtlichen Straßen Londons abgelichtet worden. Wie Daily Mail berichtete, nahm aber Kylies Sprecher kurz darauf den Gerüchten den Wind aus den Segeln: "Es ist kein Date. Da ist nichts dabei. Ich weiß von beiden Seiten, dass sie schon lange Freunde sind." Mittlerweile ist der Sänger glücklich an Schauspielerin Dakota Johnson (34) vergeben.

Getty Images Chris Martin, Sänger

MEGA Chris Martin und Dakota Johnson

