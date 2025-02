Prinzessin Tatiana blickt nach Hochzeit ihres Ex nach vorn

Hinter Prinzessin Tatiana von Griechenland (44) liegt eine schwere Zeit. Im vergangenen April wurde bekannt, dass die Ehe mit ihrem Mann Prinz Nikolaos von Griechenland (55) nach 14 Jahren gescheitert ist. Ihr Ex fackelte danach auch gar nicht lange – am 7. Februar heiratete er bereits eine andere Frau. Auf Instagram meldete sich Tatiana nun erstmals nach der erneuten Vermählung ihres Ex zu Wort – dabei zeigt sie sich vor allem dankbar und zuversichtlich: "Die letzten Wochen waren ein Abenteuer – voller Veränderungen, Wachstum und aufregender neuer Möglichkeiten."

In den vergangenen Monaten habe sich einiges in ihrem Leben getan. So sei Tatiana innerhalb Griechenlands umgezogen. "Wenn ich gefragt werde, ob ich weiterhin in Griechenland leben werde, war meine Antwort noch nie so eindeutig wie heute: Ja. Das liegt an euch. Danke, dass ihr eure Türen, eure Herzen und eure Häuser geöffnet habt", schwärmt die 44-Jährige in ihrem Post. Dazu teilte sie einige Fotos aus ihrem neuen Lebensabschnitt. Dazu gehören für Tatiana ihr Umzug, Fitness, Job und viele wichtige Menschen.

Im Frühling des vergangenen Jahres war öffentlich geworden, dass Tatiana und Nikolaos getrennte Wege gehen. "Prinz Nikolaos und Prinzessin Tatiana haben nach 14 gemeinsamen Jahren beschlossen, ihre Ehe aufzulösen", verkündete der griechische Königspalast damals auf seiner offiziellen Website. Trotz ihrer Scheidung darf sich Tatiana auch weiterhin Prinzessin nennen, wie das Königshaus kurz nach der Scheidung bestätigte.

Anzeige Anzeige

Aristidis Vafeiadakis/ZUMA Press Wire Prinzessin Tatiana von Griechenland in Athen im April 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Nikolaos von Griechenland und Prinzessin Tatiana, Februar 2024

Anzeige Anzeige