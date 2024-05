In großer Sorge: Prinzessin Tatianas Bruder ist verschwunden

Prinzessin Tatiana von Griechenland (43) muss aktuell einen Schicksalsschlag nach dem anderen verkraften. Mitte April erst gaben die griechischen Royals bekannt, dass sie ihre Ehe aufgelöst haben. Nun das nächste Drama: Attilio Brillembourg, der Stiefbruder von Tatiana, wird seit knapp zwei Wochen vermisst. Am 19. Mai veröffentlichte das Los Angeles County Sheriff's Department Malibu via X eine Vermisstenanzeige. Demnach soll Attilio das letzte Mal am frühen Morgen des 18. Mai gesehen worden sein. "Es besteht Sorge um das Wohlergehen von Herrn Brillembourg", hieß es in der Meldung weiter. Bisher blieb die Suche offenbar ohne Erfolg, denn Tatiana bittet im Netz jetzt um Mithilfe.

In großer Sorge um ihren Stiefbruder richtet Tatiana emotionale Zeilen an ihre Fans auf Instagram. In ihrer Story schreibt sie: "Die Suche nach unserem Bruder, der zuletzt in Malibu, Kalifornien, gesehen wurde, bedeutet uns sehr viel. [...] Wir bitten Sie um Ihre weitere Unterstützung. Jede noch so kleine Information, die Sie uns geben können, kann etwas bewirken. Wir danken Ihnen aus tiefstem Herzen."

Tatiana muss aktuell wirklich starke Nerven beweisen! Neben den schlaflosen Nächten wegen ihres Bruders ist es auch noch nicht lange her, dass sie ihre Trennung von Ex-Mann Prinz Nikolaos (54) bekannt gab. Erst Mitte April reichte das einstige Ehepaar die Scheidung ein. Der griechische Palast bestätigte dies und schrieb auf der offiziellen Website: "Prinz Nikolaos und Prinzessin Tatiana haben nach 14 gemeinsamen Jahren beschlossen, ihre Ehe aufzulösen." Trotzdem wollen die beiden weiterhin ein freundschaftliches Verhältnis zueinander pflegen und sollen auch weiterhin in Griechenland leben und arbeiten.

Getty Images Prinzessin Tatiana von Griechenland, 2014

Getty Images Prinzessin Tatiana und Prinz Nikolaos von Griechenland, 2010

