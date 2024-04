So reagieren die Bachelor-Stars auf neue queere Bachelorette

Mit diesen News überrascht RTL nun die Fans: Stella Stegmann wird die neue Bachelorette! Das Besondere: Die ehemalige Too Hot To Handle: Germany-Bekanntheit wird in der diesjährigen Staffel Männer und Frauen kennenlernen. Vor allem die ehemaligen Bachelor-Stars zeigen sich von dieser Neuerung begeistert. Unter der Ankündigung des Senders auf Instagram häufen sich die positiven Kommentare. "Ich finde die Idee sehr cool, da es bestimmt unvorhersehbarer wird", schreibt der einstige Bachelor Andrej Mangold (37) zustimmend. Mit dieser Meinung ist er nicht alleine. Zahlreiche Reality-Sternchen sind sich sicher: Durch die queere Rosenkavalierin werden die bevorstehenden Folgen in diesem Jahr besonders spannend. Jennifer Saro (28), die Single-Lady des vergangenen Jahres, freut sich bereits: "Das klingt nach sehr viel Drama. Ich bin gespannt!"

Auch die Fans freuen sich offenbar über die Veränderung. "Für mich rettet die neue Offenheit das Format", kommentiert ein Nutzer begeistert auf Instagram. "Endlich mehr queere Sichtbarkeit, ich liebe es", stimmt ein weiterer User zu. Doch trotzdem scheinen einige Zuschauer mit der Auswahl der neuen Rosenkavalierin nicht zufrieden zu sein. Der Grund: Man kennt Stella bereits aus dem Reality-TV. "Wieso kann man nicht mal eine ganz normale Frau nehmen, die unbekannt ist?", lautet ein kritischer Kommentar.

Bei "Der Bachelorette" sucht die Content Creatorin bald nach der großen Liebe. Doch das ist nicht das erste Mal, dass die Münchnerin im Fernsehen auf Partnersuche geht. In der vergangenen Staffel von "Too Hot To Handle: Germany" hatte sie ihre Ex-Freundin Anna Strigl kennengelernt. Nach dem Dreh des gemeinsamen Netflix-Formats hatten sie ihre Liebe im April 2023 bekannt gegeben. Doch nur einen Monat später war schon wieder Schluss. Wird sie nun den oder die Richtige finden?

Anzeige Anzeige

ActionPress Andrej Mangold auf einer Fashionshow

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_strigl Stella Stegmann und Anna Strigl

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Teilt ihr die Meinung der Bachelor-Stars? Ja. Ich freue mich total auf die erste queere Bachelorette! Na ja. Ich finde auch, der Sender hätte jemand Unbekanntes nehmen sollen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de