Dani Dyer wird bald wegen "verschwundener" Spirale operiert!

Dani Dyer (27) muss bald einen medizinischen Eingriff über sich ergehen lassen. Die Verhütungsspirale der englischen Fernsehpersönlichkeit habe sich plötzlich in Luft aufgelöst! Das plaudert die Schauspielerin auf Instagram aus: "Ich musste heute ein paar Termine bei einer Krankenschwester vereinbaren, um meine Mirena-Spirale zu überprüfen." Bei der Kontrolle gab es für die Influencerin dann eine schockierende Nachricht: "Sie ist verschwunden. Sie hat sich komplett gelöst und bewegt!", behauptet die Beauty.

Ferner erklärt Dani, dass so etwas nur in äußerst seltenen Fällen vorkomme. "Ich möchte niemanden erschrecken, aber ich muss mich einer Schlüssellochoperation unterziehen", verrät sie und fügt sichtlich verblüfft hinzu: "Es ist nichts Großes, aber ich kann einfach nicht glauben, was passiert ist. Stellt euch vor: Ich hätte dieses Jahr ein viertes Kind bekommen können!"

Die 27-Jährige wurde mit der Geburt ihrer Zwillinge im vergangenen Jahr zur Dreifachmama. Auf der Social-Media-Plattform reflektierte die einstige Love Island-UK-Teilnehmerin über ihre Rolle als Mutter vor einigen Monaten: "Ich werde nicht lügen, es ist schwer. Es ist erstaunlich, aber man muss einfach so gut es geht eine Routine finden, würde ich sagen." Trotzdem seien ihre Kleinen das größte Glück für Dani. "Ich liebe es und würde es um nichts in der Welt ändern", äußerte sie sich.

Anzeige Anzeige

Instagram / danidyerxx Dani Dyer, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / danidyerxx Dani Dyers Sohn Santiago mit seinen Schwestern Summer und Star

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Danis Offenheit bezüglich ihres bevorstehenden Eingriffs? Toll! Ich mag es sehr, dass sie so offen mit dem Thema umgeht. Na ja. Ich finde, dass sie nicht alles im Netz teilen muss. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de