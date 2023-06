Ehrlich: Dani Dyer findet es als dreifache Mutter schwer

Dani Dyer (26) gibt eine ehrliche Antwort. Die einstige Kandidatin der britischen Love Island-Ausgabe hatte im Mai ihre Zwillinge auf die Welt gebracht. Die beiden hören auf die Namen Summer und Star – und sind der ganze Stolz der Influencerin und ihrem Partner Jarrod Bowen (26). Zwei Jahre zuvor machte Sohnemann Santiago die TV-Bekanntheit erstmals zur Mama. Jetzt verrät Dani, wie es ihr so als dreifache Mutter geht...

Ein Fan wollte nämlich von der 26-Jährigen wissen, wie sie sich in ihre neue Rolle eingefunden habe. "Ich werde nicht lügen, es ist schwer", antwortete Dani in ihrer Instagram-Story. Warum das so sei, verriet Dani ihrer Community: "Es ist erstaunlich, aber man muss einfach so gut es geht eine Routine finden, würde ich sagen... aber ich liebe es und würde es um nichts in der Welt ändern."

In ihrer Instagram-Story erklärte Dani, dass es ihr aktuell gut gehe. Sie komme mit den Veränderungen gut zurecht, betonte sie: "Ich habe das Gefühl, dass ich mich jeden Tag anpasse und mich nicht so sehr unter Druck setze wie beim ersten Mal."

Instagram / danidyerxx Jarrod Bowen und Dani Dyer im April 2023

Instagram / danidyerxx Jarrod Bowen und Dani Dyer mit ihrem Zwillingen im Juni 2023

Instagram / danidyerxx Dani Dyer im Augsut 2022

