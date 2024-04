Erfolglos: Ron Howard verbot seinen Kids die Schauspielerei

Als Kind wurde Ron Howard (70) weltberühmt. Mit sechs Jahren übernahm er die Rolle des Opie Taylor in "The Andy Griffith Show". Wegen seiner frühen Karriere wollte er nicht, dass seine Kinder denselben Weg wie er einschlagen. Zuletzt äußerte seine Tochter Bryce Dallas Howard, dass ihr Vater ihnen die Schauspielerei sogar verboten habe. In einem Interview mit dem People Magazine erklärte Ron im März 2024 warum. "Es ist durchaus möglich, dass Kinderdarsteller viel Positives darin finden, aber es ist voller Landminen", teilte er seine Gedanken über das Leben von Kinderstars.

Seiner Meinung nach gebe es einige Probleme, mit denen Kinderstars in Hollywood konfrontiert seien. Ron wuchs in einer Familie voller Schauspieler auf. Sein Bruder Clint Howard hatte seine erste Rolle bereits mit zwei Jahren. Ihren Eltern war es wichtig, sich auf die Karriere ihrer Kinder zu fokussieren. Dafür legte ihr Vater Jean Speegle Howard sogar eine Pause von der Schauspielerei ein. Diese Maßnahme war auch erfolgreich: "The Andy Griffith Show" war laut Ron extrem relevant in der Fernsehgeschichte. Das sei auch der Grund gewesen, warum er nicht wolle, dass seine Kinder schon in jungen Jahren Schauspieler werden. "Ich dachte mir: Hey, wenn eines unserer Kinder versucht, ein Kind, einen Jungen oder ein Mädchen zu spielen, würden sie unfair verglichen werden."

Seine Tochter Bryce (43) gab ihren Traum dennoch nicht auf und studierte drei Jahre lang Schauspiel in New York. Mit 22 Jahren gelang ihr dann der Durchbruch mit einer Hauptrolle im Fantasy-Thriller "The Village". Trotzdem gab sie in einem Interview gegenüber People zu, dass sie ihre Karriere gerne früher begonnen hätte: "Meine Eltern waren jedoch sehr fest davon überzeugt, dass sie niemanden unterstützen würden, der Kinderschauspieler werden wollte." Inzwischen sei sie ihren Eltern sehr dankbar für die Entscheidung. Es habe nämlich eine Weile gedauert, bis sie mit der Schauspielerei ihren Lebensunterhalt verdienen konnte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Clint Howard und Ron Howard im Oktober 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspielerin Bryce Dallas Howard

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Rons Entscheidung, seinen Kindern in jungen Jahren die Schauspielerei verboten zu haben? Völlig verständlich! Na ja, ich finde es schon ein wenig übertrieben von ihm. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de