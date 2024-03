Bryce Dallas Howard war bei diesem Dreh unbemerkt schwanger

Bryce Dallas Howard ist stolze Mama von zwei Kindern. Die 43-Jährige ist im Jahr 2007 erstmals Mutter geworden – ihr Sohn Theodore Norman war damals eine Überraschung, wie sie im Februar in der "Drew Barrymore Show" berichtete. Die Schauspielerin stand 2006 für den Dreh von "Spider-Man 3" vor der Kamera. "Ich wusste es zum damaligen Zeitpunkt nicht, aber ich war schwanger", plauderte sie gegenüber Drew Barrymore (49) aus. Die Jurassic World-Darstellerin drehte also, während sie ihr erstes Kind erwartete.

Die Tochter von Ron Howard schlüpfte für den Blockbuster in die Rolle der Gwen Stacy. Die Filmbekanntheit scherzte, dass sich ein Merkmal ihres Charakters direkt in ihr Privatleben eingeschlichen habe. "Ironischerweise ist mein Sohn blond", teilte sie Drew mit. Bryces Part der Gwen hatte im "Spider-Man"-Film ebenfalls blonde Haare. Der Dreh liegt inzwischen 17 Jahre zurück – die Schwangerschaft war damals nicht geplant, der Filmstar war 25 Jahre alt. Ihr Sohn Theodore ist heute schon fast erwachsen und feierte bereits seinen 17. Geburtstag.

In einem Instagram-Beitrag, den Bryce bereits im Februar 2021 veröffentlichte, schwärmte sie von den Anfängen ihrer Beziehung zu Seth Gabel, dem Vater ihrer Kinder: "Seit dem 21. Februar 2001 haben wir so viel Magisches erlebt und Wunder zusammen gesehen." Das Paar ist demnach seit 2001 liiert – sie haben sich während ihres Studiums an der NYU kennengelernt, wie sie im Gespräch mit The Guardian verriet. Die Hochzeit folgte 2006 und ein Jahr später wurde schließlich Theodore geboren. Im Januar 2012 erblickte ihre Tochter Beatrice Jean das Licht der Welt.

Hector Vallenilla Bryce Dallas Howard als Gwen Stacy und Tobey Maguire als Spider-Man, Dreh "Spider-Man 3" 2006

Getty Images Seth Gabel und Bryce Dallas Howard, Dezember 2015

