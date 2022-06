Auch alle guten Dinge müssen irgendwann ein Ende haben. Seit dem 9. Juni kann man wieder in die Welt der Dinosaurier eintauchen, denn Jurassic World: Ein neues Zeitalter ist in den deutschen Kinos erschienen. Der neue Blockbuster ist mittlerweile der sechste Teil innerhalb der Jurassic Park-Reihe und soll vermutlich auch der letzte sein. In einem Promiflash-Interview teilten unter anderem die Hauptdarsteller Bryce Dallas Howard und DeWanda Wise (38) ihre Gedanken über das Ende der "Jurassic"-Ära mit.

Bryce, die in dem Film den Charakter Claire Dearing spielt, verriet gegenüber Promiflash: "Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Ende von ‘Dominion’. Es ist das Ende einer 30-jährigen Geschichte und ich bin so begeistert, wie Colin Treverrow das Ganze umgesetzt hat." Ihre Zeit als Leiterin des Jurassic Parks ließ die 41-Jährige noch einmal Revue passieren: "Ich bin jemand, der sehr emotional ist, weil ich es geliebt habe, diese Filme zu machen [...]. Ich werde das sehr vermissen, aber ich habe auch so schöne Erinnerungen gesammelt." Auch wenn ein weiterer Teil der Reihe sehr unwahrscheinlich ist, betonte Bryce, dass sie jederzeit wieder in ihre alte Rolle schlüpfen würde.

Auch DeWanda ist sichtlich zufrieden mit dem Ausgang des Films. "Ich mag das Ende, es ist gut für die Leute, die involviert sind, aber im Großen und Ganzen ist es für mich ein 'fressen oder gefressen werden'", erklärte sie. Außerdem finde sie es gut, dass man bei dem letzten Teil in viele Richtungen gedacht habe.

Anzeige

Getty Images Bryce Dallas Howard bei der Premiere von "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" in Los Angeles

Anzeige

Jurassic World: Ein neues Zeitalter, Universal Pictures Szene aus "Jurassic World: Ein neues Zeitalter"

Anzeige

Getty Images DeWanda Wise im Juni 2022 in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de