Emotionale Videobotschaft: Prinzessin Kate hat auch Krebs!

Prinzessin Kate (42) bricht ihr Schweigen! Seit Januar war Prinz Williams (41) Gattin von der Bildfläche verschwunden. Sie musste sich einer Bauchoperation unterziehen – doch niemand genau wusste jedoch so richtig, was ihr fehlt. Nun meldet sie sich selbst bei Instagram zu Wort: "Die OP war erfolgreich, obwohl bei den Tests nach der OP herausgefunden wurde, dass da doch Krebs war." Die vergangenen Monate seien für sie und ihre Familie extrem schwer gewesen. Doch die Prinzessin zeigte sich bezüglich ihrer Erkrankung positiv gestimmt – sie sei bei ihren Ärzten in den besten Händen, wofür sie extrem dankbar sei. "Ich bin jetzt in den frühen Stadien der Behandlung", erklärt sie weiter.

Weiter erklärt Kate, dass ihr Ärzteteam ihr eine vorbeugende Chemotherapie empfahl. Eine schwere Zeit für sie selbst, doch auch für ihre Liebsten. "Das war natürlich ein großer Schock. William und ich haben alles getan, was wir können, um das unserer jungen Familie zuliebe im Privaten zu verarbeiten und zu bewältigen", schildert sie weiter in ihrem emotionalen Statement. Ihre Kinder wissen ebenfalls von ihrer Krebsdiagnose: "Es brauchte Zeit, George, Charlotte und Louis alles zu erklären, sodass sie es verstehen und ihnen versichert ist, dass ich in Ordnung kommen werde." Welche Art von Krebs sie hat, offenbart Kate nicht.

In den vergangenen Tagen wurde die 42-Jährige seit Januar immer häufiger gesehen – beispielsweise am Dienstag zusammen mit ihrem Mann bei einem Einkaufsbummel. In den Videoaufnahmen hatte Kate gesund und vital gewirkt und ihre Fans hatten sich erleichtert gezeigt, die Prinzessin so zu sehen. Sie blieben positiv gestimmt, dass sie ihre geliebte Prinzessin bald wieder sehen würden. Zu offiziellen Anlässen hatte sie sich aber nicht gezeigt.

Getty Images Prinzessin Kate, Dezember 2023

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, Ehepaar

