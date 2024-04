Hochzeitsrückblick: Sofia Richie erklärt Elliot ihre Liebe!

Sofia Richie (25) erinnert sich nun zurück! Vor einem Jahr gaben sich die Influencerin und der Unternehmer Elliot Grainge in Südfrankreich das Jawort. Bevor die Turteltauben am 22. April 2023 vor den Altar traten, hatten sie einen Tag zuvor ein besonderes Dinner, zu dem Sofia bereits in einem Hochzeitslook erschien. Nur allzu gerne blickt sie nun auf Instagram mit wunderschönen Fotos zurück. "Ich will dich noch eine Million Mal heiraten", schreibt sie zu einer Bilderreihe und macht ihrem Liebsten eine süße Liebeserklärung.

Die heute 25-Jährige ließ sich für ihre Hochzeit von Chanel ausstatten. Auch das Kleid für das Dinner war von der Luxusmarke. Die Robe hatte mehrere Schichten – einen bodenlangen, glatten Rock, eine weitere Lage, die bis über den Po ging und eine Schicht von Perlen, die ihren Oberkörper bedeckte. Die hochgeschlossene Robe kombinierte sie mit weißen, hohen Schuhen. Den Look komplettierte sie mit einem strengen Dutt und natürlichem Make-up.

Für ihren eigentlichen Tag wählte die Tochter von Lionel Richie (74) zwei Kleider aus – ein langes Neckholderdress, welches wunderschön im Licht glitzerte, und ein kurzes, weißes für die Party am Abend. "Ich hatte immer diese Vision eines großen Prinzessinnenkleides, aber als ich dann älter wurde, merkte ich, dass ich doch etwas Schlichteres will", erklärte sie gegenüber Vogue. Ein Jahr nach der Traumfeier ist Sofia schwanger. Sie erwartet ein Mädchen.

Instagram / sofiarichie Sofia Richie, April 2023

TikTok / sofiarichiegrainge Sofia Richie, Model

