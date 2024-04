So süß schwärmt Nicole Richie über Leben als zweifache Mama

Familie steht für Nicole Richie ganz oben auf der Prioritätenliste. Zusammen mit Ehemann Joel Madden (45) hat die Schauspielerin zwei Kinder, ihre Tochter Harlow (16) und den zwei Jahre jüngeren Sohn Sparrow (14). In ihrer Rolle als Mutter scheint die 42-Jährige absolut glücklich zu sein. "Mutter sein ist die wildeste Reise und gleichzeitig das beste, was einem passieren kann", schwärmte die Vollblutmama gegenüber Interview Magazine.

Bei der Antwort auf die Frage, ob sie sich vorstellen könne, noch einmal Nachwuchs zu bekommen, ließ Nicole (42) gegenüber E! News alles offen: "Heute nicht. Fragt mich nächste Woche noch mal. Vielleicht fühle ich mich dann danach, man weiß ja nie." Kein Wunder, dass die Blondine sich da nicht festlegen will. Das Thema Kinder und Babys ist in Nicoles Leben momentan wohl besonders präsent. Im Richie-Madden-Clan herrscht gerade das Babyfieber. Während ihre jüngere Schwester Sofia Richie (25) gerade ihr erstes Kind erwartet, gab auch ihr Schwager Benji Madden (45) mit seiner Frau Cameron Diaz (51) vor Kurzem die Geburt ihres Sohnes Cardinal bekannt.

Aber trauert Nicole der Zeit nach, als ihre Kinder noch so klein waren? Ihre beiden Sprösslinge sind inzwischen schließlich schon Teenager, was auch Vorteile mit sich bringt. Dieses Alter lässt sich zum Beispiel um einiges leichter mit ihrer Karriere als Schauspielerin vereinen. Anstatt mit den Kleinen zu Hause zu bleiben, kann man sie jetzt auch mal mit zu Events nehmen. Erst vor Kurzem gaben Harlow und Sparrow bei der Premiere zu Nicoles neuem Film "Don't Tell Mom the Babysitter's Deas" ihr Red-Carpet-Debüt. Zuvor hatten Joel und seine Frau ihre Kinder eher aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Jetzt posierten sie gemeinsam als Familie vor den Kameras und es war nicht zu übersehen, wie stolz die "The Simple Life"-Bekanntheit auf ihre Tochter und ihren Sohn ist.

Sofia Richie, Nicole Richie, Brenda Harvey Richie und Harlow Madden am Muttertag 2023

Lionel Richie, seine Tochter Nicole und ihre Familie im April 2024

