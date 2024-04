Groß geworden: Nicole Richies Kinder feiern Red-Carpet-Debüt

Nicole Richie (42) und ihre Familie legen einen seltenen Auftritt hin: Die Schauspielerin posierte zusammen mit ihrem Vater Lionel Richie (74) und ihrem Mann Joel Madden (45) am Dienstag in Los Angeles auf der Premiere ihres neuen Films "Don't Tell Mom the Babysitter's Dead". Doch auch ihre beiden Kids Harlow (16) und Sparrow (14) sind mit von der Partie. Für den Nachwuchs des Ehepaares ist es das erste Mal auf dem roten Teppich, da die Designerin ihre Sprösslinge für gewöhnlich von der Öffentlichkeit fernhält.

Die Richies präsentieren sich im Blitzlichtgewitter der Paparazzi mit ihren abgestimmten Looks als Einheit. Für den Abend wählten sie alle den Dresscode Schwarz. Nur Lionel tanzt ein wenig aus der Reihe. Der "Endless Love"-Interpret kombiniert zu einer Bomberjacke ein weißes T-Shirt, passende Sneaker und eine lässige Sonnenbrille. Seine Tochter bezaubert hingegen im kleinen Schwarzen. Doch noch etwas sticht direkt ins Auge: Harlow ist Mama Nicole wie aus dem Gesicht geschnitten.

Den Abend scheint besonders Lionel sehr genossen zu haben. Der Musiker strahlte zusammen mit seinen Liebsten bis über beide Ohren. Auf seine Familie ist er wohl sehr stolz. Schließlich sind seine älteste Tochter und ihr Liebster seit 13 Jahren glücklich miteinander verheiratet. Joel schwärmte 2023 in "The Drew Barrymore Show" von seiner Frau: "Je mehr man Nicole kennt, desto mehr liebt man sie. Sie ist einfach klasse."

Sofia Richie, Nicole Richie, Brenda Harvey Richie und Harlow Madden am Muttertag 2023

Joel Madden und Nicole Richie auf der Filmpremiere von "Don't Tell Mom the Babysitter's Dead", 2024

