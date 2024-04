Andrew Garfield Hand in Hand mit neuer Freundin unterwegs

Andrew Garfield (40) möchte seine neue Liebe wohl nicht mehr verstecken! Seit einigen Wochen soll der Spiderman-Star wieder vergeben sein. Bestätigt hat er das selbst bisher noch nicht. Nun zeigt er sich mit seiner mutmaßlichen neuen Freundin Dr. Kate Tomas bei einem entspannten Bummel in London. Auf Fotos, die Just Jared vorliegen, machen Schauspieler und die Autorin einen verliebten Eindruck: Händchenhaltend laufen sie durch die Straßen der Metropole und wirkten dabei total happy – die Aufmerksamkeit der Paparazzi scheint die beiden absolut nicht zu stören.

Der 40-Jährige und die Britin verbringen aktuell wohl sehr viel Zeit miteinander. Erst vor wenigen Wochen wurden sie zusammen in Malibu auf einem Doppeldate mit Bo Burnham (33) und Phoebe Bridgers (29) gesichtet. Auch bei dem Restaurantbesuch wirkten sie sehr vertraut miteinander, wie Schnappschüsse von Daily Mail bewiesen: Immer wieder kuschelte sich Kate an Andrew, während er ihr seinen Arm um die Schultern legte.

Andrew hatte in den vergangenen Jahren mit seinem Liebesleben für so einige Schlagzeilen gesorgt. So war ihm 2022, wenige Monate nach der Trennung von Alyssa Miller (34), eine Romanze mit Bridgerton-Star Phoebe Dynevor (29) nachgesagt worden. Anfang dieses Jahres wurde Andrew dann beim Turteln mit dem Model Olivia Brower erwischt – ihre Liebelei schien offenbar nicht lange gehalten zu haben, denn ein paar Wochen danach zeigte er sich erstmals mit Kate.

