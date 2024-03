Total verliebt: Andrew Garfield turtelt mit neuer Freundin

Andrew Garfield (40) sorgt mal wieder für Schlagzeilen. Im Mittelpunkt dieser stehen jedoch zur Abwechslung mal nicht seine schauspielerischen Leistungen – vielmehr scheint die Öffentlichkeit ein besonderes Interesse am Liebesleben des Spiderman-Stars gefunden zu haben. Aktuelle Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen den US-Amerikaner auf einem Doppeldate in Malibu. Vor allem die Begleitung des Filmstars sorgt nun für Aufsehen: Denn Andrew zeigt sich erstmals gemeinsam mit seiner neuen Freundin Dr. Kate Thomas. Hand in Hand schlendert das frisch verliebte Paar durch die Straßen von Los Angeles.

Gemeinsam mit ihren Freunden Phoebe Bridgers (29) und Bo Burnham (33) scheinen der 40-Jährige und seine Liebste den Abend in der kalifornischen Metropole sichtlich zu genießen. Das zumindest lassen die zahlreichen Aufnahmen vermuten. Während sich die Gruppe auf einigen Bildern bestens gelaunt unterhält, zeigen sich Andrew und Kate auf anderen Schnappschüssen ganz vertraut miteinander. Offenbar können die beiden die Finger auf ihrer gemeinsamen Datenight einfach nicht voneinander lassen – immer wieder schmiegt sich die Partnerin des Marvel-Stars an ihn, während er liebevoll einen Arm um sie legt.

Dass sich Andrew nun an der Seite einer neuen Frau zeigt, wird sicherlich so einige seiner Fans überraschen. Schließlich wurde der Schauspieler erst Anfang des Jahres mit einer anderen Lady im Arm gesichtet. Paparazzi-Bilder, die The Sun damals veröffentlichte, zeigten ihn gemeinsam mit dem Model Olivia Brower. Dabei wirkten die beiden besonders vertraut – auf einem der Schnappschüsse schien der Hollywood-Star die hübsche Brünette sogar küssen zu wollen.

Getty Images Andrew Garfield im September 2022

Getty Images Olivia Brower in Los Angeles 2019

