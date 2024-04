Gary Oldman ist enttäuscht von Performance in "Harry Potter"

War das nicht Gary Oldmans (66) Glanzleistung? Der Schauspieler gehört zu einem der erfolgreichsten britischen Filmstars. In seinem Lebenslauf verzeichnet er unter anderem die Rolle als Jim Gordon in den gefeierten "The Dark Knight"-Filmen. Zudem stand er noch für ein weiteres berühmtes Franchise vor der Kamera: In Harry Potter verkörpert er den zu Unrecht verurteilten Massenmörder Sirius Black. Von seiner damaligen Leistung ist Gary rückblickend aber gar nicht mehr begeistert. "Ich denke, meine Arbeit darin ist mittelmäßig", gibt er im "Happy Sad Confused"-Podcast ganz offen zu. "Wenn ich vielleicht die Bücher wie Alan [Rickman] gelesen hätte, wenn ich dem Ganzen einen Schritt voraus gewesen wäre, wenn ich gewusst hätte, was kommt, glaube ich ehrlich gesagt, dass ich es anders gespielt hätte", überlegt der "Das fünfte Element"-Star weiter.

Damals war der 66-Jährige jedoch ziemlich dankbar für die Rollen in "Harry Potter" sowie "The Dark Knight" gewesen. "Sie haben mich gerettet. Denn sie bedeuteten, dass ich das Geringste an Arbeit für das höchste an Geld verrichten konnte", erklärte Gary in der "The Drew Barrymore Show". So habe er sich viel Zeit für seine Familie nehmen können.

Obwohl er selbst rückblickend nicht mehr allzu zufrieden mit seiner schauspielerischen Leistung ist, darf er sich noch immer über die Unterstützung seiner treuen Fans freuen. Einer von ihnen ist Kollege Daniel Radcliffe (34). "Der Erste, der mich total beeindruckt hat, war Gary Oldman", hatte der Brite vor wenigen Jahren in der "The Late Show with Stephen Colbert" ausgeplaudert. Für den Hauptdarsteller der "Harry Potter"-Filme sei es damals eine ganz schön große Ehre gewesen, neben der Schauspiellegende vor der Kamera zu stehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gary Oldman, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Gary Oldman und Daniel Radcliffe in "Harry Potter und der Orden des Phönix", 2007

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Garys Leistung in "Harry Potter"? Ich finde sie einfach großartig! Na ja, er hat schon recht. Er hätte die Rolle etwas anders spielen sollen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de