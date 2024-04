Königin Silvia mit blutunterlaufenem Auge bei Staatsbesuch

Was ist mit Königin Silvia von Schwedens (80) Auge los? Die skandinavische Royal-Lady nahm am Dienstag gemeinsam mit ihrem Ehemann König Carl Gustaf (77) den finnischen Präsidenten Alexander Stubb und dessen Ehefrau Suzanne Innes-Stubb in Empfang. Auf einem Foto, das im Rahmen des Staatsbesuchs im Parlamentsgebäude in Stockholm entstand, ist Silvia jedoch mit einem blutunterlaufenen Auge zu sehen. Woran das liegt, ist bisher unklar. Die gebürtige Heidelbergerin ließ sich aber nichts anmerken.

Silvia wirkt im Großen und Ganzen sehr fit für ihr Alter. Erst vor wenigen Monaten veröffentlichte der schwedische Palast ein Instagram-Foto, auf dem zu sehen ist, wie sie fröhlich ihren 80. Geburtstag feiert. Zusammen mit ihren acht Enkelkindern pustete sie zahlreiche Kerzen auf einer üppigen Torte aus. Für ihren Ehrentag war sogar ihre Tochter Prinzessin Madeleine (41) gemeinsam mit ihren Kindern aus den USA angereist.

Doch nicht nur Silvia hat im vergangenen Jahr einen großen Meilenstein erreicht: Ihr Mann feierte sein 50-jähriges Thronjubiläum. In seiner Rede machte er damals deutlich, dass er seinen royalen Pflichten weiterhin nachgehen werde. Nachdem es Gerüchte gegeben hatte, dass er nach seiner dänischen Kollegin Königin Margrethe (84) als Nächster das Zepter abgibt, hieß es in einem Statement gegenüber dem dänischen Fernsehsender TV2 nur: "Der König habe großen Respekt und Verständnis für die Entscheidung von Königin Margrethe, den Thron an Kronprinz Frederik abzugeben."

Anzeige Anzeige

Instagram / kungahuset Königin Silvia von Schweden mit ihren Enkelkindern

Anzeige Anzeige

Getty Images Suzanne Innes-Stubb, Alexander Stubb, zwei schwedische Parlamentssprecher und das Königspaar

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass sich der Palast noch zu Silvias Auge melden wird? Ja, die Fans machen sich ziemlich Sorgen. Nein, das ist doch eher nebensächlich. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de