Regisseurin Sofia Coppola trauert um ihre Mama Eleanor (†87)

Sofia Coppola (52) befindet sich aktuell in tiefer Trauer. Vor wenigen Tagen verstarb ihre Mutter Eleanor Coppola im Alter von 87 Jahren. In einem rührenden Instagram-Post widmet die Regisseurin ihrer Mama nun ein paar liebevolle Worte: "Wir haben uns von unserer coolen, großartigen Mutter Eleanor verabschiedet, die mir so viel über Schönheit und Kunst beigebracht hat und darüber, wie man auf seine eigene Weise echt und stark sein kann." Dazu teilt sie ein Schwarz-Weiß-Foto, das Eleanor als junge Frau zeigt.

Unter dem Post finden sich zahlreiche Kommentare mit Beileidsbekundungen. Promis wie Kirsten Dunst (41), Elle Fanning (26), Christina Ricci (44), Gwyneth Paltrow (51) oder Paris Hilton (43) sprechen Sofia ihr Beileid aus. "Mein tiefes Beileid. Sie wird in euren Träumen sein", schreibt beispielsweise die Schauspielerin Glenn Close (77). Ein Follower kommentiert: "Ich sende dir und deiner Familie so viel Liebe. Deine Mutter war wirklich eine Inspiration." Ein weiterer Fan wünscht: "Segne dich und deine ganze Familie in dieser traurigen und schwierigen Zeit!"

Wie The Associated Press berichtete, verstarb Eleanor am 12. April im Kreise ihrer Familie in ihrem Haus im nordkalifornischen Rutherford. Die Ehefrau von Francis Ford Coppola (85) war zu Lebzeiten als Regisseurin tätig. Nachdem sie jahrelang diverse Dokumentationen gedreht hatte, traute sie sich im Alter von 80 Jahren an ihren ersten Spielfilm heran. Für die romantische Komödie "Paris Can Wait", in der Alec Baldwin (66) eine der Hauptrollen übernahm, führte Eleanor nicht nur Regie, sondern schrieb auch das Drehbuch.

Anzeige Anzeige

Getty Images Eleanor Coppola, Francis Ford Coppola, und Sofia Coppola, 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Eleanor Coppola, Mai 2017

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de