Emma Watson wollte unbedingt Teil von "The Bling Ring" sein

Emma Watson (34), bekannt für ihre ikonische Rolle als Hermine Granger in den Harry Potter-Filmen, wagte nach dem Ende der beliebten Fantasyreihe einen mutigen Schritt: 2013 übernahm sie in "The Bling Ring" die Rolle einer Teenagerin, die zusammen mit ihrer Clique Prominente ausraubt und sich mit Drogen, Partys und rebellischem Auftreten inszeniert. Wie sie gestand, kämpfte sie sogar regelrecht darum, in dem Streifen mitzuspielen. Dabei sei es ihr jedoch weniger um die Rolle an sich gegangen: "Ich war ein großer Fan von Sofia Coppola (53) und wollte unbedingt mit ihr drehen", verriet Emma im Interview mit GQ.

Die satirische Tragikomödie basiert auf einer realen Einbruchserie in Promi-Villen, die 2008 die besonders gut betuchten Einwohner Hollywoods in Atem hielt. Die von Emma verkörperte Rolle steht dabei im Fokus und sticht durch besondere Oberflächlichkeit, aber auch Skrupellosigkeit hervor – ein radikaler Kontrast zur klugen und moralisch gefestigten Zauberin Hermine Granger, mit der die Schauspielerin weltberühmt wurde. Emma erklärte jedoch im Interview, dass sie nie bewusst Rollen gewählt habe, um sich von ihrem Harry Potter-Image zu lösen, sondern stets die Produktion an sich in den Vordergrund stellte. "Die Regie war für mich immer ausschlaggebend", so die 34-Jährige, die sich inzwischen weitgehend aus der Schauspielwelt zurückgezogen hat.

Die Zusammenarbeit mit Sofia scheint für Emma ein besonderer Meilenstein gewesen zu sein, denn die Regisseurin gilt seit Jahrzehnten als eine der wichtigsten Stimmen im unabhängigen Kino. Mit Filmen wie "Lost in Translation" und "Marie Antoinette" machte sich die 53-jährige Tochter von Regielegende Francis Ford Coppola (85) einen Namen als Meisterin atmosphärischer Erzählkunst. Zuletzt begeisterte sie Kinofans 2023 mit "Priscilla", einer Filmbiografie über das bewegte Leben der Frau an der Seite von Elvis Presley (✝42).

