Ryan Gosling bereitete Eva einen bezaubernden 50. Geburtstag

Ryan Gosling (43) und Eva Mendes (50) gelten als das absolute Traumpaar Hollywoods. Schon seit über zwölf Jahren gehen die "Ghost Rider"-Bekanntheit und der Barbie-Star zusammen durchs Leben. Scheinbar sind sie trotz der langen gemeinsamen Zeit auch immer noch genauso verliebt wie am ersten Tag. Wie ein Insider nun gegenüber Daily Mail berichtet, soll sich Ryan an dem 50. Geburtstag seiner Liebsten ganz schön ins Zeug gelegt haben. Der kanadische Schauspieler habe ihren Ehrentag zu etwas ganz Besonderem gemacht. Weitere Details zu der Geburtstagsfeier verrät der Informant nicht. Jedoch macht er deutlich: "Ryan sagt Eva ständig, wie schön sie ist. Deshalb schien sie sich an ihrem 50. Geburtstag sehr wohlzufühlen."

Das Schauspieler-Duo soll über die Jahre hinweg eine sehr starke Bindung aufgebaut haben. "Eva und Ryan sind wirklich ein sehr glückliches Paar", so die interne Quelle. Das würde vor allem daran liegen, dass sie die Leidenschaften des jeweils anderen sehr unterstützen. Trotz ihrer stressigen Jobs würden sie es immer schaffen, sich Zeit für die Familie zu nehmen, heißt es. Der Insider erklärt: "Sie sind großartig darin, alles unter einen Hut zu bringen!"

Die glückliche Beziehung sieht man Eva definitiv an. Auf Instagram präsentiert sich die nun 50-Jährige jetzt selbstbewusster denn je. Auf ihrem Profil veröffentlicht sie einen Clip von sich selbst, in dem sie bis über beide Ohren strahlt. Ihren Fans gibt sie zu dem Video noch eine wertvolle Nachricht mit auf den Weg. Emotional schreibt sie: "Als ich jung war, wurde mir gesagt, dass mein Mund zu groß sei, dass er nicht 'fein' genug sei." Doch jetzt liebe sie ihren großen Mund, weil das bedeuten würde, dass sie noch mehr lachen könne, macht die zweifache Mutter stolz deutlich.

Getty Images Ryan Gosling bei den Oscars 2024

Instagram / evamendes Eva Mendes, Schauspielerin

