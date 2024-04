So süß: Ryan Gosling gesteht Eva Mendes im TV seine Liebe!

Ryan Gosling (43) versteckt seine Liebe zu seiner Partnerin Eva Mendes (50) nicht! Nicht nur als Schauspieler auf der großen Leinwand verzaubert der Schauspieler aktuell seine Fans. Vor wenigen Tagen durfte er gemeinsam mit seiner Schauspielkollegin Emily Blunt (41) durch die US-amerikanische Late-Night-Show "Saturday Night Live" führen. Wie unter anderem Hollywood Life berichtet, führte der Hollywoodstar nicht nur die Crew der Sendung in seiner Dankesrede auf – es folgte eine Liebeserklärung an seine Liebste und ihre beiden Töchter! "Eva, Ezzy, Ama, ich liebe euch", rief Ryan am Ende der Episode und wurde dabei von tosendem Applaus begleitet.

Das war aber nicht die einzige Erwähnung von Eva in der Episode – auch während eines Sketches fiel ihr Name. In diesem imitierte der "The Fall Guy"-Darsteller zusammen mit Marcello Hernandez und Kenan Thompson (45) einen kubanischen Akzent. Dabei scherzte Ryans Charakter, dass eine "kubanische Ehefrau" das Leben eines Mannes verändern könne. Obwohl Eva in Miami geboren und aufgewachsen war, liegen ihre Wurzeln in dem karibischen Land.

Ryan ist nicht der einzige, der hin und wieder mit süßen Liebeserklärungen an die Mutter seiner Töchter auf sich aufmerksam macht. Auch Eva findet immer wieder liebe Worte. "Die Art und Weise, wie er arbeitet, sein Engagement für sein Handwerk, wie er alles so gut wie möglich machen will – das bedeutet auch, dass er aus seinen Co-Stars alles herausholen möchte", hatte die 50-Jährige im Interview mit Today geschwärmt.

Anzeige Anzeige

MEGA Eva Mendes und Ryan Gosling im September 2019

Anzeige Anzeige

Eva Mendes und Ryan Gosling in "The Place Beyond the Pines"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Ryans Liebeserklärung? Ich finde das total süß! Also für mich hat das da nichts zu suchen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de