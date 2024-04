"Gestrandet... in den Flitterwochen"-Oli will andere Frau!

Bei Gestrandet... in den Flitterwochen steht Oli kurz davor, einen großen Schritt zu wagen. Nachdem er beim Speed-Dating je 30 Sekunden mit potenziellen Partnerinnen geplaudert hat, haben ihm Experten ein Perfect Match zugewiesen. Dieser Frau soll er nun das Jawort geben und mit ihr die Flitterwochen auf einer einsamen Insel verbringen – wer seine Ehefrau wird, erfährt er erst vor dem Altar. Der Düsseldorfer ist voller Vorfreude, doch als bei der Hochzeitszeremonie seine Braut Romina vor ihm steht, guckt er plötzlich blöd aus der Wäsche. "Ich habe zu einer Milliarde Prozent mit drei verschiedenen anderen Frauen gerechnet", klagt er. Auch Romina fällt auf, dass Oli sehr zurückhaltend reagiert.

Eigentlich möchte Oli sich unbedingt verlieben. "Ich finde es schwer, jemanden kennenzulernen, weil es meistens sehr oberflächlich ist. Ich finde das schade, es gibt viel mehr an mir zu entdecken als nur oberflächliches Zeug", erklärt der 30-Jährige. Dennoch: An seiner Partnerin Romina hat er eine entscheidende Sache auszusetzen. "Das Erste, was ich gedacht habe, als ich die Romina sah, war, dass sie absolut nicht mein Typ ist", gesteht Oli. Geknickt blickt er zu Boden. Die Zeremonie sei für ihn frei von magischen Momenten gewesen, der Funke wollte einfach nicht überspringen. Trotz seiner Enttäuschung sagt er zu der Tanzlehrerin und zu dem Abenteuer Liebe Ja – und besiegelt dies sogar direkt mit einem Kuss auf den Mund.

Schließlich möchte er seiner neuen Ehefrau doch eine Chance geben. "Das kann ich noch nicht sagen, ob ich mich verlieben kann. Aber ich hoffe es", betont auch Romina. Haben die beiden trotz des holprigen Startes noch eine Chance? Die Fans im Netz beschäftigt hingegen eine ganz andere Frage. "Was hat er am Kopf?", fragt ein User auf X und bezieht sich damit auf das schneeweiße Bandana, was der Einzelhandelskaufmann sich extra für die Trauung um den Kopf drapierte.

Anzeige Anzeige

SAT.1/ Tan Nian Xing "Gestrandet ... in den Flitterwochen"-Kandidatin Romina

Anzeige Anzeige

SAT.1/ Tan Nian Xing "Gestrandet ... in den Flitterwochen"-Kandidaten Oli und Romina

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Oli und Romina haben noch eine Chance? Nein, das kann ja nichts werden... Ja, vielleicht! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de