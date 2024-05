Dieses "Gestrandet... in den Flitterwochen"-Paar bricht ab!

Für diese zwei Kandidaten ist das amouröse TV-Experiment bei Gestandet... in den Flitterwochen vorbei! Charleen verkündet Jens in der aktuellen Folge der Kuppelshow, dass ihre Zeit auf der Insel nach drei Tagen ein Ende nimmt. "Ich kann nicht mehr, ich muss das abbrechen!", betont sie total emotional und erklärt im darauffolgenden Einzelinterview zudem unter Tränen: "Ich würde es echt gerne weiter durchziehen – aber es geht nicht. Es geht einfach nicht..." Er sei einfach nicht der Mann, den sie in ihrem Leben brauche.

Aber was ist zwischen den beiden eigentlich vorgefallen? Bereits in der vergangenen Folge sorgte Jens mit seinen Aussagen für große Zweifel bei seiner Auserwählten Charleen. Nachdem sich das Paar das Jawort gab und auf der einsamen Insel angekommen war, eröffnete er der Berlinerin, dass er zwischen ihnen keinen "Vibe" spüre. Normalerweise merke er bei Frauen aber immer direkt, ob er sich in sie verlieben werde. Charleen echauffiert sich deshalb in der aktuellen Episode: "Ich bin überhaupt nicht wütend oder sauer oder es kratzt an meinem Ego, dass du das gesagt hast. Die Sache ist einfach nur, das hättest du viel früher sagen müssen."

Trotz seiner Aussagen trifft Jens die Abfuhr offenbar ziemlich hart! Er wirkt deutlich geknickt und schüttet im Interview schließlich sein Herz aus. "Darauf war ich nicht gefasst. Das war wie ein Schlag ins Gesicht. Das Experiment wird abgebrochen – und ich habe einen großen Teil dazu beigetragen", meint er traurig. Den Glauben an die Liebe gibt er aber nicht auf. Der gelernte Schreinermeister blickt hoffnungsvoll in die Zukunft: "Ich hoffe immer noch darauf, dass ich meine zweite Chance bekomme – und wenn es nicht auf der Insel ist, dann vielleicht in Deutschland..."

