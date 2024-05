"Gestrandet... in den Flitterwochen"-Nadin beleidigt Niklas!

Bei Gestrandet... in den Flitterwochen werden frisch verliebte Paare auf die Probe gestellt. Für Nadin und Niklas begann die Reise sehr harmonisch, doch seitdem kriselt es. In der neuesten Folge sprechen sich die zwei nun aus. Besonders die körperliche Nähe ist ein Streitthema. "Wir sind zwar zusammen eingeschlafen, aber es gab keine Kuscheleinheiten", bemerkt Niklas. Außerdem spüre er keine romantische Verbindung zu seiner Partnerin. Diese Kommentare scheinen bei seiner Ehefrau einen wunden Punkt zu treffen, denn sie wird schnell beleidigend. "Ich habe noch nie so einen Spezialisten kennengelernt", wirft sie dem Fitness-Fan an den Kopf und beschimpft ihn obendrein noch als einen "Pisser".

Danach suchen beide erst einmal Zeit für sich. Bei der darauffolgenden Aussprache stimmen sie sanftere Töne an, allerdings hilft ihnen das nicht bei ihrem grundsätzlichen Problem. "Vom Beuteschema her bist du halt nicht wirklich mein Typ", merkt Niklas an. Er komme mit der stürmischen Art seiner TV-Liebe einfach nicht zurecht. Ob die beiden noch einmal zueinander zurückfinden und das Experiment erfolgreich hinter sich bringen werden, bleibt abzuwarten. Die Versuchskaninchen scheinen ihre tropische Insel zumindest vorerst nicht verlassen zu wollen.

Während ihrer Auseinandersetzung reagiert die 33-Jährige so schockiert auf Niklas' Abweisung, weil ihr Angetrauter beim Speeddating noch total begeistert von ihr gewesen war. Bei dem 30-sekündigen Kennenlernen hatte es sofort zwischen ihnen geknistert, sodass beide gehofft hatten, sich bei der Hochzeit wiederzusehen. "Ich wusste, dass du es bist", sagte dann der 30-Jährige, als er am Traualtar auf seine Auserwählte traf und schloss sie in seine Arme.

"Gestrandet ... in den Flitterwochen"-Kandidat Niklas

"Gestrandet ... in den Flitterwochen"-Kandidatin Nadin

