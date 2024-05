Das passiert im "Gestrandet... in den Flitterwochen"-Finale!

Finale bei Gestrandet... in den Flitterwochen – für welche Paare gibt es eine Zukunft abseits der einsamen Insel? Zunächst werden die Kandidaten mit zwei Booten abgeholt und fahren nach zwei gemeinsamen Wochen in unterschiedliche Richtungen davon. Nach der ersten Nacht allein treffen sie für die große Entscheidung wieder vor dem Altar aufeinander. Nadine und Carlo erlebten eine intensive Zeit auf der Insel. Erst ganz am Ende kamen bei beiden Zweifel auf, ob die Gefühle wirklich ausreichen. Vor dem Altar wird es spannend. "Du weißt, es fällt mir schwer, meine Gefühle in Worte zu fassen. Lass uns das, was wir hier auf unserer kleinen Insel begonnen haben, zu Hause weiterführen", liest der 27-Jährige nervös vor. Nadine stimmt ihm strahlend zu und die zwei bestätigen ihre Liebe mit einem Kuss.

Saskia und Jörn waren von Beginn an das Traumpaar und verstanden sich blendend. Doch haben die zwei sich auch verliebt? "Das Schicksal hat uns zusammengeführt und hält für uns noch eine unbeschriebene Zukunft bereit, wenn du dies auch so möchtest", verliest Saskia ihren Brief an Jörn. Auch Jörn sieht eine Chance für die Beziehung: "Meinen Fokus setze ich komplett auf dich." Freudig fallen die beiden sich in die Arme. Zwischen Crish und Steffi hat es in den Flitterwochen ebenfalls sichtbar gefunkt. "Ich wünsche mir, dass wir uns nie verlieren und wirklich Freunde fürs Leben bleiben", resümiert er. Steffi stimmt ihm zu: Für die Liebe reicht es am Ende doch nicht. Trotzdem küssen die zwei sich zum Abschied und machen ein Treffen aus.

Romina und Oli verbindet durch das Abenteuer eine tiefe Freundschaft. Zurück vor dem Altar entschuldigt sich der Düsseldorfer zunächst für den holprigen Start – Oli hatte fest mit einer anderen Partnerin gerechnet und ließ sich seine Enttäuschung anmerken. Doch obwohl die beiden die Kurve im Laufe ihrer Flitterwochen noch gekriegt haben, reicht es am Ende nicht. "Liebe ist das leider auf jeden Fall nicht", liest die Tanzlehrerin aus ihrem Tagebuch vor und besiegelt somit das Ende ihrer kurzen Beziehung. Auch bei Nadin und Niklas hat sich keine Liebe entwickelt: Zwischen dem Paar krachte es auf der Insel ordentlich, und das, obwohl sie am Anfang hin und weg voneinander waren. "Mein Herz sagt mir: Leider nein", verkündet Nadin. Ein Comeback in der Zukunft schließt sie nicht aus, der gelernte Maurer hingegen schon.

SAT.1/ Tan Nian Xing "Gestrandet ... in den Flitterwochen"-Kandidaten Crish und Steffi

SAT.1/ Tan Nian Xing "Gestrandet ... in den Flitterwochen"-Kandidaten Oli und Romina

