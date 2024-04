Großer Schock: Ein Bauer machte Inka Bause wirklich Angst!

Inka Bause (55) pflegt eine gute Beziehung zu ihren Bauern! Als Moderatorin der beliebten Fernsehshow Bauer sucht Frau hat sie immer ein offenes Ohr für ihre Junggesellen, die in der Show ihre große Liebe suchen. Über ihre E-Mail-Adresse ist sie jederzeit für die Teilnehmer der Sendung erreichbar. Ihre offene Art wurde der 55-Jährigen aber schon einmal zum Verhängnis! "Einmal stand ein Bauer spätabends im Dunkeln bei mir vor der Haustür, da habe ich mich schon sehr erschrocken – das war gruselig", berichtet Inka gegenüber Bild.

Die Berlinerin wohnt mit ihren zwei Hunden Eddi und Oscar am Rand der Hauptstadt und genießt dort ihr Single-Leben in vollen Zügen. Von der beängstigenden Begegnung erzählt die Moderatorin weiter: "Er hatte sich irgendwie zu mir durchgefragt und wollte einfach nur mit mir reden. Im Grunde hatte er nichts Böses im Sinn. Trotzdem habe ich ihm dann eine ordentliche Ansage gemacht, dass er da eine rote Linie übertreten hat. Der traut sich das ganz bestimmt nicht noch einmal." Wer der besagte Bauer war, behält Inka allerdings für sich.

Die gebürtige Leipzigerin ist jetzt schon seit über 15 Jahren Single. Von 1996 bis 2005 war die Moderatorin mit dem Sänger und Produzenten Hendrik Bruch (✝53) verheiratet und hat mit ihm die gemeinsame Tochter Anneli. Inka erzählte dem gleichen Blatt in einem anderen Interview, dass sie keinen Mann in ihrem Leben brauche: "Mir will keiner glauben, dass mein Leben auch ohne Mann total erfüllt, glücklich und komplett ist."

Anzeige Anzeige

Instagram / inka.bause Inka Bause mit ihren Hunden im August 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / inka.bause Inka Bause und ihre Tochter Anneli

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr Inkas Reaktion nachvollziehen? Ja, absolut! Ich hätte genauso reagiert. Na ja, ein bisschen freundlicher hätte das schon kommuniziert werden können. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de