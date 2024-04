Seit über 15 Jahren Single: Inka Bause braucht keinen Mann!

Inka Bause (55) ist ein glücklicher Single! In einem Interview mit Bild erklärt die Bauer sucht Frau-Moderatorin, dass sie auch ohne einen Partner an ihrer Seite wunderbar zurechtkommt. "Mir will keiner glauben, dass mein Leben auch ohne Mann total erfüllt, glücklich und komplett ist", schildert sie. Die 55-Jährige habe alles erreicht, was sie sich damals "als junge Frau" vorgenommen hatte. "Ich hatte 18 Jahre eine große Liebe [...], habe eine wunderbare Tochter, Freunde, Familie, meine Hunde", gibt sich der TV-Star zufrieden. Inka könne sich daher "jetzt ganz entspannt zurücklehnen und alles genießen, was vielleicht noch kommt".

Trotzdem gebe es immer wieder Menschen, die es als seltsam empfinden, dass Inka ohne Partner glücklich ist. Inka kann dies nicht verstehen: "Es ist eine sehr altmodische und klischeemäßige Sicht, dass einer Frau ab 50 doch irgendetwas fehlen muss, wenn sie längere Zeit keinen Mann hatte. So etwas wollen Männer aber nicht gern hören. Denn sie brauchen uns ja viel mehr als wir sie! Und wenn da kein Mann mehr kommt, macht das mein Leben nicht schlechter." Die gebürtige Leipzigerin habe keine Lust mehr, sich "faule Kompromisse" ins Haus zu holen.

Inka ist seit mittlerweile 15 Jahren Single. Von 1996 bis 2005 war die Moderatorin mit dem Sänger und Produzenten Hendrik Bruch (✝53) verheiratet. Im Laufe ihrer Ehe wurden die beiden Eltern einer Tochter namens Anneli. Inka hält die mittlerweile 27-Jährige überwiegend aus der Öffentlichkeit raus. Nur selten teilt sie Fotos mit ihrem Nachwuchs im Netz.

Anzeige Anzeige

RTL / Markus Nass Inka Bause, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Instagram / inka.bause Inka Bause und ihre Tochter Anneli

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Inkas Worten? Sie hat total recht! Ich finde es toll, dass sie ihr Glück nicht von einem Partner abhängig macht. Na ja, ich weiß nicht, ob ich ihren Worten wirklich glauben schenken kann... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de