Shawn Mendes zeigt sich nach langer Zeit wieder mit Jocelyne

Shawn Mendes (25) und Dr. Jocelyne Miranda zeigen sich nach langer Zeit mal wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit. Paparazzi erwischten das Duo bei einem Spaziergang durch ihre Nachbarschaft in Los Angeles. Auf den Bildern, die Just Jared vorliegen, schlendern die beiden nebeneinander her. Shawn scheint von den anwesenden Fotografen alles andere als begeistert zu sein – mit ernster Miene schaut er in die Kamera. Trotzdem scheint der Sänger den Ausflug genossen zu haben. Auf einem Foto tauschen er und die Chiropraktikerin eine innige Umarmung aus. Der "Treat You Better"-Interpret hält Jocelyne fest in seinen Armen, während er die Augen geschlossen hat.

Seit dem Sommer 2022 wird gemunkelt, dass Shawn und Jocelyne mehr als nur gute Freunde sind. Offiziell bestätigten sie die Dating-Gerüchte jedoch nie. Allerdings zeigten sich der "There's Nothing Holdin' Me Back"-Interpret und die 52-Jährige regelmäßig zusammen in der Öffentlichkeit. Der letzte gemeinsame Auftritt liegt jedoch schon einige Zeit zurück. Im Dezember 2023 wurden die beiden beim Shoppen von Weihnachtsgeschenken gesehen. Seitdem sah man Shawn und Jocelyne nicht mehr im Doppelpack, was zur Folge hatte, dass viele Fans über eine Trennung spekuliert hatten.

Zuletzt hatte Shawn jedoch nicht nur mit seinem Liebesleben, sondern auch mit der Ankündigung seines Live-Comebacks auf sich aufmerksam gemacht. Nachdem er 2022 seine geplante Welttournee abgesagt hatte, legte der Musiker eine Pause ein, um sich auf seine mentale Gesundheit zu konzentrieren. Nun will er schon bald wieder auf der Bühne stehen. "Es ist wirklich lange her, dass ich das letzte Mal live aufgetreten bin und ich bin so aufgeregt, dass ich am 22. September als Headliner bei Rock in Rio auftreten werde!", verkündete Shawn auf Instagram.

Getty Images Shawn Mendes, 2024

Getty Images Shawn Mendes, 2022

