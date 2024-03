Mit neuem Album: Shawn Mendes kündigt Bühnen-Comeback an!

Shawn Mendes (25) kehrt nach rund zwei Jahren zurück auf die große Bühne! Diese frohe Nachricht verkündet der Sänger auf seinem Instagram-Account. "Es ist wirklich lange her, dass ich das letzte Mal live aufgetreten bin und ich bin so aufgeregt, dass ich am 22. September als Headliner bei Rock in Rio auftreten werde!", schreibt der Musiker zu einer Schwarz-Weiß-Aufnahme, auf der er mit freiem Oberkörper superhot mit einer Gitarre posiert. "Ich habe es sehr vermisst, auf der Bühne zu stehen und euch alle persönlich zu sehen!", richtet er sich rührend an seine treue Fangemeinde.

Der Popstar hat aber noch mehr in petto – und zwar brandneue Songs! "Ich habe auch an einem neuen Album gearbeitet und ich kann es kaum abwarten, diese neuen Lieder live für euch zu spielen. Wir sehen uns dort! Ich liebe euch!", enthüllt Shawn und löst eine regelrechte Welle der Euphorie im Netz aus. "Endlich bist du zurück! Wir haben dich vermisst, Shawn. Es wäre großartig, dich eines Tages zu sehen!", schwärmt einer seiner Bewunderer und ein weiterer stimmt zu: "Ich heule, ich liebe dich so sehr!" Da sich Shawn auf seine mentale Verfassung fokussieren wolle, hatte er seine für 2022 geplante Welttournee abgesagt und seitdem eine Pause gemacht.

Erst vor wenigen Tagen hatte der 25-Jährige eine Überraschung für seine Fans: Einen Auftritt bei einem Konzert von Niall Horan (30) in London! Denn diesen und Camila Cabellos (27) Ex-Freund verbindet eine langjährige Freundschaft. "Willkommen auf der Bühne, mein kleiner großer Bruder, Shawn Mendes!", kündigte der One Direction-Star seinen Kumpel an. Daraufhin gaben die beiden Musiker gemeinsam einen bekannten Hit von Shawn zum Besten: "Treat You Better". Die akustische Version des Popsongs kam richtig gut bei der Menge an und auch Niall wirkte superhappy und kommentierte stolz: "Das ist mein Junge!"

