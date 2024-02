"Too Hot To Handle"-Emely macht ohne Söhnchen Ocean Urlaub!

Bei Emely Hüffer kullern die Tränen! In der Netflix-Show Too Hot To Handle lernte die Blondine Kevin Njie (27) kennen und lieben. Seit den Dreharbeiten sind die Turteltauben ein Paar und krönten ihre Beziehung mit einem gemeinsamen Sohn. Die TV-Bekanntheit geht total in ihrer Mutterrolle auf und hat den Kleinen seit der Geburt nicht einmal für eine Nacht allein gelassen – bis jetzt. Emely verbringt nun das erste Mal ein Wochenende ohne ihren Sprössling!

"Leute, ich lasse das erste Mal Ocean allein. Also nicht ganz allein, er bleibt bei Kev", kündigt die Blondine ihren Solo-Urlaub auf Instagram an. Aufgeregt erzählt sie weiter: "Es wird das erste Mal sein, dass ich ohne ihn schlafe seit über einem Jahr. Ich war noch nie über Nacht weg und jetzt werde ich morgen das erste Mal weggehen für ein Wochenende." Der Abschied fällt der Mama sichtlich schwer: "Ich bin wirklich komplett neben der Spur [...], weil ich die ganze Nacht geheult habe."

Doch sie freut sich auch auf den Solo-Trip: "Ich brauche auch einfach mal diese Zeit für mich, denn ich bin jetzt wirklich im Mama-Modus seit über einem Jahr, das ist wirklich so crazy." Ihre Follower machen ihr Mut und unterstützen ihre Entscheidung. "Girl, du schaffst das!", schreibt eine Userin unter ihren Instagram-Beitrag. Ein anderer Fan schreibt: "Du schaffst das und versuche, es zu genießen!"

Instagram / emskopf Emely Hüffer und Kevin Njie mit Sohn Ocean

Instagram / emskopf Emely Hüffer mit Sohn Ocean

Instagram / emskopf Emely Hüffer, Realitystar

