Typisch Wollnys? So durcheinander war die Vierfach-Taufe

Bei so vielen Kindern kann man schon mal den Überblick verlieren. In der neuesten Folge von Die Wollnys steht die Taufe der vier kleinsten Mitglieder der Großfamilie an. Dabei läuft einiges nicht so, wie die Mütter Lavinia (24), Loredana (20) und Sarafina Wollny (29) sich das vorgestellt haben. Angekommen vor der Kirche, stehen die Gäste vor verschlossenen Türen. Irgendwer scheint sich bei der Uhrzeit der Taufe vertan zu haben... Silvia (59) kann über die Angelegenheit nur lachen. "Ich nehme es mit Humor. Ich habe elf Kinder über das Taufbecken gebracht und ich habe nie die falsche Uhrzeit gehabt!", scherzt sie über ihre Töchter.

Für den nächsten Patzer sorgt das Familienoberhaupt höchstpersönlich. Als kleine Überraschung überreicht Silvia den stolzen Eltern eine selbstgemachte Torte. Allerdings hat sie – statt der echten Namen der Kinder – die Spitznamen Motte, Junior, Glubschi und Schnecke auf den Kuchen geschrieben. Ihre Töchter Sarafina und Lavinia finden das unpassend für eine Taufe. Immerhin freut sich Papa Tim Katzenbauer (25): "Ich finde das gar nicht so schlimm. Ist mal was anderes!" Als die Realitystars es nun endlich in die Kirche geschafft haben, fällt ihnen etwas auf: Wo sind die Taufkerzen von Haylie (2) und Linus? Lavinia scheint sie bei all dem Trubel vergessen zu haben, doch ihr Schwager Peter Wollny (31) eilt zur Rettung.

Um ein Haar wäre die ganze Feier von einem traurigen Ereignis überschattet worden. Lavinia hatte kurz zuvor die Hochzeit mit Tim abgeblasen. "Zwischen mir und Tim ist es so eskaliert, weil es halt so viele Unstimmigkeiten in der Beziehung gibt", hatte sie in der vorherigen Folge von "Die Wollnys" zugegeben. Der zweifache Vater habe ihr zu viel gezockt und die Beziehung des Paares habe sehr darunter gelitten. Allerdings sprachen sich die beiden am Abend vor der Feier aus, sodass sie die Taufe ihrer Kinder genießen können.

Instagram / lavinia.wollny Estefania Wollny und Tim Katzenbauer mit seinem Sohn Linus bei dessen Taufe, Oktober 2023

Instagram / lavinia.wollny Tim Katzenbauer und Lavinia Wollny mit ihrer Tochter Haylie Emilia

