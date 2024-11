Sophia Bush und Ashlyn Harris total verliebt auf Red Carpet

Sophia Bush (42) und Ashlyn Harris (39) sind total happy! Auf der L'Oréal Paris Women of Worth Celebration am vergangenen Donnerstagabend posierten die Schauspielerin und die Sportlerin Arm in Arm und himmelten sich ganz verliebt an. Die zwei Frauen strahlten bis über beide Ohren und bezauberten in schicken Outfits. Sophia sah in einem Schößchenkleid aus cremefarbenem Satin umwerfend aus. Sie konnte ihre Hände kaum von ihrer Partnerin lassen, die einen schicken schwarzen Anzug und eine Krawatte trug. Das Paar machte im vergangenen Jahr seine Beziehung öffentlich.

Seit ihrem Red-Carpet-Debüt zeigen sich Sophia und Ashlyn öfter gemeinsam bei Veranstaltungen. Ihren ersten öffentlichen Auftritt hatte das Paar beim White House Correspondents' Association Dinner. Zuvor waren die Schauspielerin und die Fußballspielerin mehrere Jahre befreundet. "Und jetzt darf ich sie lieben. Was für ein Glück ich doch habe", schwärmte der TV-Star vor einigen Monaten im Interview mit Glamour.

Sophia ließ sich 2023 nach rund einem Jahr Ehe von Grant Hughes (43) scheiden. Dieses Jahr im April outete sie sich schließlich als queer. Die Beauty erklärte im Gespräch mit dem Magazin: "Ich glaube nicht, dass ich erklären kann, wie tiefgreifend das ist. Ich fühle mich, als hätte ich, wer weiß wie lange, eine beschwerte Weste getragen". Zur gleichen Zeit bestätigte Sophia die Beziehung zu Ashlyn. Auch die Athletin war zuvor bereits vier Jahre lang verheiratet gewesen – 2023 hatte sie die Scheidung von ihrer Ex-Frau Alexandra Krieger (40) eingereicht.

Jon Kopaloff/ Getty Images North America Sophia Bush und Ashlyn Harris bei L'Oréal Paris Women of Worth Celebration, Hollywood November 2024

Dimitrios Kambouris/ Getty Images North America Sophia Bush und Ashlyn Harris: Glamour Women of the Year, Oktober 2024, New York

